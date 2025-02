Noelia Massaccesi es intendenta interina en General Paz, ante las vacaciones de Juan Manuel Alvarez

Los objetivos de la actual administración comunal, en el marco de las complejidades económicas que se presentan para los gobiernos locales en la actualidad.

Todos los años, en algún momento del período estival llega el momento de las vacaciones, y entonces un hecho común sucede en los distintos distritos bonaerenses: por lapso generalmente de quince días –en algunos casos incluso menos-los intendentes toman su descanso en familia, y es el momento en el que administrativamente aparecen en funciones por esos breves días los intendentes interinos o también llamados vice intendentes, que no son otros/as que quienes ocuparon el primer lugar en la lista de concejales de la elección en la que se inició el mandato de gobierno en curso.

El municipio de General Paz –cuya ciudad cabecera es Ranchos- no es la excepción a esta regla y en las últimas horas, tomó funciones como alcaldesa por las próximas dos semanas en reemplazo temporal de Juan Manuel Alvarez, Noelia Massaccesi, quien ocupa además en lo cotidiano en la gestión local el cargo de Secretaria de Gobierno.

ZETA NOTICIAS conversó informalmente con Alvarez en lo que fue en los hechos su último hecho político antes de sus vacaciones, como fue su participación el pasado jueves en el lanzamiento de la Mesa política “Chascomús con Axel”, en el Club Deportivo (ver nota aparte). Ahora, este portal pudo dialogar con Massaccesi sobre los aspectos que hacen a la responsabilidad de quedar a cargo de la comuna.

“Es algo natural, que pasa todos los años, lo vivimos en general y yo en particular como algo más de la rutina del trabajo, pero no deja de ser una mayor responsabilidad, por obvias razones”, indica la jefa comunal interina. La demostración práctica de esto que señala, queda de manifiesto en que Massaccesi recibe a ZETA NOTICIAS en su oficina de siempre, y no en la del intendente, con la que por cuestión operativa de trabajo diario, esta intercomunicada, al igual que con el ámbito físico donde funcionan los dos principales colaboradores del área privada del alcalde.

CARACTERISTICAS PARTICULARES DE UN DISTRITO DEL INTERIOR

General Paz es uno de los diez distritos más pequeños de los ciento treinta y cinco que tiene la provincia de Buenos Aires. Con poco más de catorce mil habitantes de acuerdo al último censo poblacional, más de la mitad de los mismos están afincados en Ranchos que es la ciudad cabecera, distribuyéndose el resto no sólo en la zona rural sino en dos localidades como son Villanueva y Loma Verde, hasta donde debe llegar –y lo hace- cada día del año el esfuerzo y la respuesta del estado municipal a las demandas de los vecinos. “Siempre es un desafío, y tratamos de estar a la altura de esa demanda, porque es lo que corresponde”, señala la entrevistada.

Noelia Massaccesi destaca ante la consulta periodística: “pagamos los sueldos como corresponde a todo el personal el viernes pasado, que fue el último día hábil del mes de enero”, y refiere que esto es siempre una tranquilidad, en tiempos donde para las administraciones locales la cuestión presupuestaria se vuelve compleja.

Seguramente por la particularidad de su función cotidiana como secretaria de Gobierno, Massacessi destaca la importancia de tratar desde la gestión de dar seguimiento a lo que refiere a la propia recaudación del estado local, a partir de los tributos que se perciben por tasas municipales, entre las que sobresale –como en todas las comunas- la tasa de red vial. “Es un compromiso que creemos cumplimos con creces, el sostener de buena manera el correcto mantenimiento y estado de los caminos rurales. Lo hacemos a partir del esfuerzo del municipio y la articulación permanente con la provincia de Buenos Aires. Lógicamente siempre hay cosas para mejorar, pero es algo que debe sostenerse no sólo por la producción, sino también por quienes viven en el campo y por todo lo referido a la educación”.

Sobre este último punto que resalta Massaccesi, el educativo, es un interesante dato el destacar que General Paz cuenta con cerca de cuarenta establecimientos educativos en los distintos niveles. De ese total, en la zona rural están ubicadas aproximadamente el 50%, siendo naturalmente todas prioritarias para la gestión municipal, independientemente de la matrícula de alumnado que cada una pueda tener.

LA CUESTION RURAL, UN EJE CENTRAL

Los aspectos productivos son centrales para un distrito –como todos los que componen la zona norte de la Cuenca del Salado- en el que la producción agrícola/ganadera tiene un rol preponderante. En ese marco, General Paz se destaca en la provincia de Buenos Aires por tener aun un importante desarrollo del sector lechero: “tenemos unos 18 o 19 tambos, que son de pequeña escala, pero que aportan un trabajo por demás importante. Desde el estado municipal se está en permanente labor articulada con ellos, a través de la secretaría de producción”, expresa con orgullo la intendenta interina.

En relación a las características rurales del municipio, Massaccesi brinda algunas precisiones, que giran en torno a –en promedio- parcelas de campo de pequeñas dimensiones (alrededor de las 80/90hectáreas) con la particularidad de que algo más del 80% de sus titulares son vecinos radicados en el distrito, siendo el resto (generalmente los propietarios de campos superiores a las mil hectáreas) vecinos de otras ciudades.

EL TEMA SALUD, SIEMPRE PRIORITARIO

En línea con lo que el intendente Juan Manuel Álvarez siempre destacó en diversas entrevistas con este y otros medios periodísticos, su reemplazante temporaria pone en todo momento en valor la importancia de la salud para la gestión municipal de General Paz. “El 50% de los recursos presupuestarios que ejecutamos por todo concepto, están destinados al hospital municipal, y por ende la gran mayoría del personal. El Campomar es nuestro único efector de salud y es un orgullo de toda la comunidad. Tenemos un nosocomio que brinda atención, servicio y respuesta no sólo a los vecinos del distrito sino también a gente que viene desde Chascomús o de General Belgrano, por ejemplo a usar el servicio de nuestro tomógrafo”, afirma con inocultable orgullo Massaccesi.

