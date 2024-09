JusticiaXTino: “Queremos hacer llegar este mensaje a la Fiscal, que por favor se ocupe del tema, que lo siga de cerca”

En el día de ayer se cumplió un mes del fallecimiento de Valentino Rafael Bonacina Blanco, el joven de 21 años que el pasado 28 de julio a la madrugada sufrió un siniestro vial, cuando se trasladaba en una camioneta Chevrolet S10 junto a sus amigos, y fue embestido por otra camioneta en la intersección de Mitre y Campomar, frente a la Comisaría.

A raíz del fuerte impacto, Bonacina, que ocupaba el asiento trasero, sufrió las mayores consecuencias, y debió ser hospitalizado con fractura de vértebras y lesión medular, que obligaron a los profesionales médicos a internarlo en un primer momento en la terapia intensiva local, y luego trasladarlo a un centro de atención de mayor complejidad. La gravedad del cuadro fue en aumento, y tras una semana de padecimiento, falleció.

Desde ese momento, la familia y amigos emprendieron una campaña en búsqueda de justicia, ya que el conductor del rodado que provocó el choque tenía alcohol en sangre, según los estudios realizados al momento.

Una vez más, las acciones de la Fiscal a cargo, la Dra. Mariana Arbisu, son puesta en tela de juicio, al igual que en otro lamentable episodio que nos golpea de cerca, como el fallecimiento del lomaverdense Facundo Codd, también en un siniestro vial, ocurrido el miércoles 15 de mayo pasado, y del cual aún hoy no hay avances en la causa.

Por eso, para este miércoles, convocaron a una misa por el eterno descanso de Valentino en la Parroquia Nuestra Sra. del Pilar, y previamente un nutrido grupo de vecinos acompañó con carteles y pancartas a sus deudos, con el pedido de justicia.

Alejandro Blanco, tío de la víctima, fue el portavoz, expresando su gratitud por el acompañamiento, y enfatizando que “hoy tengo la responsabilidad de hablar con ustedes para este pedido de justicia por parte de la familia Bonacina Blanco para que la memoria de Valentino, una persona que ha calado muy hondo en la sociedad… hemos visto todas las réplicas que han dado en las redes sociales para que haya justicia por Valen, que no merece que hoy yo esté hablando con ustedes. Porque pasaron 30 días del accidente y de la partida de Valen”

“En el accidente, las personas que están implicadas, los exámenes de alcoholemia realizados dieron positivo en uno de ellos, que es precisamente el conductor de la camioneta donde no estaba Valentino. Es muy difícil para mí hablar de estas cuestiones técnicas, y para mi familia también, pero les queremos hacer llegar este mensaje a la Fiscal, que por favor se ocupe del tema, que lo siga de cerca, y que pronto tengamos responsables con nombre y apellido”, exigió Alejandro.

“Hay una cosa que no es menor, y que hace que hoy nosotros estemos acá, y es que han pasado treinta días, y ni la familia Bonacina, ni la familia Blanco, han recibido ningún tipo de condolencia de parte de una de las familias del accidente, y eso nos hace pensar que Valentino está recibiendo un trato similar a un animal que fue atropellado, y que fue dejado. No llamaron por teléfono, no tocaron el timbre de la casa del padre, ni de la abuela…. Porque los accidentes pasan, nosotros no acusamos con el dedo a nadie, ni tenemos esta manifestación para poner telas de enojo o de odio. Nada que ver, pedimos justicia por Valentino porque era un ser humano increíble, y porque lo extrañamos mucho, y porque le debemos a su memoria que tenga justicia”.

“Agradecemos a los vecinos que sienten empatía, algo que les falta a algunas familias en este distrito. Les agradezco de todo corazón, y los invito a pasar a la misa, y a recordarlo a Valentino. Sé que es difícil, pero recuérdenlo con una sonrisa, porque yo no lo recuerdo de otra manera”, expresó Blanco.

Tras un servicio religioso muy emotivo, que contó con una iglesia colmada, los presentes se volvieron a congregar fuera del templo, donde en esta oportunidad, Beatriz Mazzulla, abuela del joven, agradeció la presencia y el acompañamiento, haciendo un nuevo pedido de justicia: “Valentino no tendría que estar muerto. El que mató a Valentino, tiene que pagar”.

Galería de imágenes: https://www.facebook.com/media/set?vanity=100049045938699&set=a.1120696672908520