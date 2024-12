El Presupuesto 2025 para General Paz fue aprobado por mayoría

En sesión extraordinaria, el Honorable Concejo deliberante de General Paz se reunió en la tarde de ayer para tratar dos puntos. Por un lado, el Presupuesto 2025 y por otro la adjudicación de viviendas.

publicidad

En el primero de los casos, a través del Expediente Nº 46/2024, reunida la Comisión de Hacienda, abocada al estudio del expediente referido al cálculo de recursos y presupuesto de gastos, ejercicio 2025, hubo una aprobación del proyecto por parte de los Concejales del oficialismo, mientras que los ediles de la oposición lo desaprobaron.

Falta de claridad y detalles son de las principales observaciones realizadas por parte de los ediles opositores, así como también el reclamo del 3% por antigüedad y reconocimiento de títulos para los empleados no jerarquizados; el sueldo de funcionarios y la recaudación por obras sociales, entre otros puntos.

El cálculo presentado por el Ejecutivo, “fija la suma de $ 14.855.794.266,48 el cálculo de recursos destinados a la financiación del presupuesto general de erogaciones de la Municipalidad General Paz, que regirá para el ejercicio 2025”.

Entre las observaciones, los Concejales Luis Alberto Lamarque y Pedro Gerbelli plantearon el siguiente análisis:

Punto Nº 1: No queda claro, pese a las explicaciones del Contador Cavenaghi, y a requerimiento de estos bloques, sobre la base de qué cobrabilidad se establece el presupuesto de la recaudación de las diferentes tasas y contribuciones, No queda claro qué porcentaje de actualización por inflación se tiene en cuenta en el presupuesto, ya que, en Comisión, se habló de un 30 %, y en la respuesta por escrito, ante nuestro requerimiento, se nos contesta que resulta de un promedio del 5% mensual.

El proyecto de ley propuesto de la provincia de Buenos Aires, para el año 2025, estima que los recursos totales de la administración pública provincial, serán del 32,8 billones de pesos. Esto implicaría un crecimiento en los ingresos del 0,8% ajustados por inflación frente al año anterior. ASAP (Asociación Argentina de Presupuestos y Administración Pública)

Punto Nº 2: Que el cálculo de recursos del Ministerio de desarrollo de la Comunidad, hay una partida para casa de Abrigo Arco Iris, de $ 7.383.567,33 y en presupuesto de gastos por estructura programática, la Casa de Abrigo Arco Iris tiene asignado $ 95.101,05. Así mismo, no encontramos otra partida referida a la diferencia.

Punto Nº 3: Como oportunamente, en cálculo de recursos, y presupuesto de gastos, volvemos a remarcar la inequidad de la bonificación por título para personal jerárquico y empleados de planta permanente. Reclamo que también priorizan los medios. A esto también se le suma el reclamo por el 3% de antigüedad, que también reclaman dichas entidades sindicales.

Punto Nº 4: No encontramos en el cálculo de recursos, el ingreso por alquiler del legado Campomar.

Punto Nº 5: La recaudación del Hospital, en concepto de obras sociales$37.748.748,31, dista mucho de lo estimado, comparado con otras obras sociales como PAMI $ 275.20.000, teniendo en cuenta que, tanto los empleados municipales, docentes, personal auxiliar, empleados públicos provinciales, son afiliados al IOMA, sin contar con los afiliados voluntarios. La recaudación tendría que ser mayor.

Por su parte, la Concejal María Clara Peñalva “resuelve su desaprobación en lo general y en lo particular, por considerar que la forma de presentación de este presupuesto no cumple con el principio de especificidad que requiere para su análisis. La presentación se caracteriza por datos generales, y ante la falta de respuesta por parte del Departamento Ejecutivo sobre la información requerida, no se pudo realizar el estudio y análisis para su aprobación”.

“Que los datos omitidos en la presentación, constituyen el desglose detallado, específico pormenorizado, tanto de los recursos, como de los gastos proyectados en sus aspectos cualitativos y cuantitativos. La falta de esas características a la información recibida, no solo obstaculiza su análisis, sino también la posibilidad de realizar propuestas y/o alternativas de acción”

“Que, en el actual presupuesto sigue así, sin considerarse las demandas plasmadas en los períodos anteriores en relación al reconocimiento del 3% de antigüedad y los títulos para los agentes municipales no jerárquicos”

“Que, en la descripción de las políticas presupuestarias, existen datos que no se ajustan con exactitud a la realidad en relación a la existencia de ciertos servicios. Por lo que la planificación proyectada incompleta en su formulación y esto siembra dudas sobre la factibilidad a su implementación.

Del mismo, el bloque libertario, representado por Edgardo Salerno, desaprueba en lo general y particular el expediente tratado, por considerar:

“Que, en el contenido del mismo se puede ver claramente en la comparativa del presupuesto del año anterior, un incremento de aproximadamente 10 mil millones de pesos, lo cual en sí mismo no es lo cuestionado, más allá de las objeciones que desde nuestro punto de vista podemos hacer en cuanto a la distribución de gastos, la ausencia de claridad, y ocultamiento de los sueldos de funcionarios políticos en todas las áreas del municipio, como también, no se ve en el incremento sustancial de éste una falta no correspondida con el incremento de un año para otro, en 10 mil millones, y solo se marca todo como gasto corriente y sueldos, no pudiendo determinar el origen del incremento en estos montos, lo cual lo hace muy subjetivo y discrecional. Tomando el incremento alrededor de 200%, bien podemos pensar que, en el mismo, se podría incrementar los sueldos de los funcionarios, y la pregunta que surges es: ¿esto también alcanza a los empleados? En este sentido, lo que tenemos para decir, es que ninguna de estas observaciones ha podido ser explicadas y justificadas por los funcionarios del área contable en las sucesivas reuniones de Comisión, y tampoco nos fue entregado el organigrama municipal, herramienta fundamental para poder conocer por parte de este honorable cuerpo, la cantidad de funcionarios y la determinación de haberes. Esto hace que nos podamos preguntar si dichos haberes se podrían multiplicar por más de tres veces, y si esto alcanza también a los empleados de planta. Nada de esto es posible de determinar, con esta confección donde lo oculto se convirtió en la regla. Por estas circunstancias, este bloque no puede dar uso favorable al proyecto”.

Sesión completa gentileza HCD:

https://www.facebook.com/HonorableConcejoDeliberanteDeGeneralPaz/videos/467826419687322