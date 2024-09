Aseguran que se redujo a la mitad el porcentaje de madres adolescentes en Argentina

Cada año, millones de adolescentes, mujeres y personas gestantes en el mundo enfrentan embarazos no planificados, lo que impacta sus vidas de manera significativa. Es por eso que en el marco del Día Mundial de Prevención del Embarazo No Deseado, desde AHF Argentina resaltan la importancia de la prevención como la clave para asegurar una vida reproductiva saludable y sin riesgos. Eso incluye la educación sexual integral (ESI), el acceso a métodos anticonceptivos y la toma de decisiones informadas para evitar embarazos no planificados, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

La prevención de embarazos no deseados es un tema de preocupación para la sociedad. La disminución de un de 13,1% en 2010 al 6,4% en 2022, según datos del último Censo en Argentina, vislumbra que las políticas públicas de prevención, la legalización del aborto y campañas educativas tanto de colegios, como de organizaciones y del Estado llevan a una disminución notable de los números. La responsabilidad de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia no debe recaer solo en los adolescentes y sus familias: es necesario un compromiso por parte de toda la sociedad, tanto de sectores públicos como privados.

De acuerdo con los datos del Censo 2022 relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Argentina enfrenta desafíos significativos en términos de embarazos no deseados, especialmente entre adolescentes. Las cifras muestran que un importante porcentaje de nacimientos en el país proviene de embarazos no planificados, afectando particularmente a las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad social y económica. Esto refuerza la necesidad de una mayor inversión en educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos accesibles como los preservativos.

Campañas públicas

Al respecto, Natalia Haag, Directora de Prevención y Testeo de AHF Argentina expresó: “Las campañas públicas son esenciales para concientizar acerca de la importancia de utilizar diferentes métodos de prevención para llevar adelante una vida sexual con libertad y seguridad. Las campañas deben incluir información sobre el uso correcto preservativos y dar a conocer las alternativas que existen al “tradicional” preservativo externo, como son el interno o vaginal, y el campo de látex. Los gobiernos deben garantizar que estén disponibles y accesibles para todas las personas, distribuyéndolos en espacios no convencionales”.

Método anticonceptivo más eficaz

El uso del preservativo es el método anticonceptivo más eficaz, además de prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Es por esto que debe ser accesible y económico para todas las personas. Su disponibilidad y costo lo convierten en una herramienta fundamental para las políticas de salud pública, con un impacto significativo en la protección de la salud sexual y reproductiva de la población.

Programa Girls Act

Aids Healthcare Foundation (AHF) tiene el programa Girls Act, que trabaja en 40 países, cuyo objetivo es ayudar a que las mujeres jóvenes tengan herramientas de prevención de ITS, no abandonen sus estudios y eviten embarazos no planificados. Conoce más de esta iniciativa en GirlsAct.org.

Celebración desde 2007

El Día Mundial de Prevención del Embarazo No Deseado se celebra cada 26 de septiembre desde 2007, impulsado por organizaciones de salud y derechos sexuales de todo el mundo. Su objetivo es crear conciencia sobre la importancia de la prevención y proporcionar información y recursos para que las personas tomen decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva.

(InfoGEI)Ac