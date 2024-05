Ariel Muñoz expondrá en el Museo Pampeano de Chascomús

Se inaugurará este viernes 10 de mayo a las 18,30 hs., en el Museo Pampeano de Chascomús una exposición de dibujos, pinturas y esculturas cerámicas de Ariel Muñoz, acompañado por un hermoso repertorio musical a cargo de la violinista Nicole Zacarias.

publicidad

Esta exposición se podrá visitar hasta el domingo 2 de junio, de martes a viernes en el horario habitual de este edificio histórico, de 9 a 15 hs.; mientras que los sábado, domingo y feriados, será de 10 a 16 hs.

Ariel Muñoz, Director del Teatro Comunitario Ranchos y profesor en instituciones educativas y Casa de Arte Laurel, en nuestro distrito, es artista interdisciplinario y docente de artes plásticas egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano. Continuó su formación en el profesorado y licenciatura de la UNA Visuales, en La ECCH Escuela de Cerámica de Chascomús, y otras instituciones y talleres particulares. Se forma y trabaja simultáneamente en Artes Visuales y Artes Escénicas desde 1993.

Según Ariel Muñoz, “Me convoca el oficio, el ritual de la plástica, el dibujo, la pintura, el grabado, la escultura, la cerámica; me llaman a ese instante creativo que me comunica con mi poética y así consigo sentirme en una plenitud que integra arte, vida cotidiana, contexto, naturaleza».

«Me conmueve mi oficio porque me compromete sensiblemente en toda mi naturaleza creadora, en todo su pulso, permeable, para expresar y comunicarme a través de la materia, en escucha con un contexto siempre en transformación, sabiendo que eso que se despliega como objeto-imagen no existiría de ninguna manera sin estar presente en este tiempo, creando con herramientas y materiales que transforman lo visible y lo invisible, traduciendo plásticamente».

«En la plástica mi figuración es expresionista y simbólica, abrevando en diversidad de temáticas, y el proceso de cada obra se origina en un inicio de movimientos con trazos y pinceladas esencialmente intuitivos, luego deviniendo en diferentes procedimientos que dan forma utilizando técnicas como el acrílico, el óleo, la tiza pastel, el lápiz grafito, la acuarela, la carbonilla, el modelado en barro, la talla y otros».

«Esta exposición es una selección de obras, dibujos, pinturas y esculturas cerámicas, que resumen algo de los últimos tiempos de trabajo”.

Cabe resaltar que el acceso a la exposición es libre y gratuito.

En la apertura, estará acompañando la violinista Nicole Zacarías, quien también es parte de nuestra comunidad desde hace algunos años, ya que se desempeña como profesora en la Orquesta Escuela de General Paz. Su talento y disciplina se ven reflejados en cada presentación que realiza junto a sus pares y alumnos.

Fuente: El Fuerte