Valentina Telechea presentó nuevo tema: “’Buen viaje’ hace referencia al lugar al que nos dirigimos cuando ya no estamos físicamente”

La artista ranchera, Valentina Telechea sacó su nuevo video clip de la mano de Nitten Producciones, titulado “Buen viaje”, un sentido homenaje a su “papá del corazón”, Gustavo Tallarico.

A través de su letra, la cantautora plasma sus emociones y sentimientos, logrando que el público capte indiscutiblemente el mensaje. Pero cómo logró eso, cuál fue el proceso creativo que tuvo que atravesar para conseguirlo. En esta nota, nos cuenta todo:

MD: ¿Qué significa “Buen viaje” para vos?

V.T: «‘Buen viaje’ tiene muchos significados para mí. Es el nombre de un álbum de Alejandro Lerner que mi papá de corazón siempre ponía cuando salíamos de viaje. Esto unía un recuerdo especial de algo que solíamos hacer juntos, algo que él amaba con la música. Además, ‘Buen viaje’ también hace referencia para mí al lugar al que nos dirigimos cuando ya no estamos físicamente. En el video, quise representar eso: yo me quedo con el CD mientras él se va solo en el auto, un viaje que ahora le tocaba a él para encontrar la paz.»

MD: Sin dudas queda muy claro el sentimiento que compartías con Gustavo, pero para quienes no lo conocieron, ¿cómo lo definirías? ¿Qué fue para vos, y por qué este homenaje?

V.T: Para quienes no lo conocieron él siempre se mostró como una persona muy fuerte y trabajadora, especialmente en un oficio tan sacrificado como la panadería. Se levantaba muy temprano para ir a trabajar, dedicando su vida a ese esfuerzo diario. En el último tiempo, conmigo pudo sincerarse y mostrarme su lado más vulnerable.

Era muy detallista y meticuloso tanto con la panadería como con su auto. Le encantaba hacer chistes y siempre tenía una actitud divertida y bromista con la gente. También le gustaba mucho viajar conocer lugares de argentina, ir a pescar y al taller con sus amigos.

Amaba la comida, y se enojaba cada vez que le comía los chocolates y me mandaba que se los reponga jajaja. Cuando le daban el alta y volvía a Ranchos, me decía: ‘¿No me podrás traer una bondiolita o unas manineras de la panadería?’ Me pedía todo a mí porque si mi mamá se enteraba, se armaba lío, ¡imagínate lo mucho que ella lo cuidaba! Pero era un gustito que se daba, y yo me encontraba entre la espada y la pared.»

«Él era todo para mí. Aunque siempre se mostraba fuerte y no era muy demostrativo, conmigo parecía que eso le resultaba más fácil. Teníamos una gran complicidad; le encantaba volver loca a mamá con sus chistes. Era alguien a quien podía abrazar en cualquier momento. A medida que uno crece, a veces se vuelve difícil expresar el cariño a los familiares, pero con él tenía una conexión muy especial. Bastaba una mirada o una charla para que yo fuera feliz, aunque tal vez no era plenamente consciente de ello hasta que me faltó. Lamentablemente, así es la vida: a veces no nos damos cuenta de lo felices que somos con esas pequeñas cosas, y nos preocupamos por otras que realmente no tienen tanta importancia. Sin embargo, en el último tiempo disfruté mucho de nuestra relación y nos acercamos aún más. Le gustaba enseñarme cosas, y aunque a veces yo renegaba porque quería que todo se hiciera a su manera, siempre lo hacía con buena intención para que aprenda, como cuando de chiquita le pedía lavar su auto. Los que lo conocen sabrán de lo que hablo.

MD: ¿Cuál es tu proceso de escritura de canciones, y puntualmente en esta, que es tan personal?

V.T: El proceso de escritura de las canciones suele ser una experiencia muy especial para mí. Cuando tengo tiempo libre, suelo viajar a La Plata, ya que a veces se me complica con el trabajo. Suelo ir muy seguido al estudio de Sando, mi productor. Nos tomamos unos mates mientras charlamos sobre lo que quiero expresar en la canción. Él empieza a crear un beat y, a partir de esa base, empezamos a escribir las letras. En el caso de «Buen Viaje», el proceso fue como una terapia. Una mañana, con Sabri (productora de Nitten), pude abrirme y contarle la historia de mi papá, como era mi relación con él y todo lo que había vivido, le exprese que el año pasado había intentado escribirle una canción, pero no podía, se me cerraba la garganta y parecía que no podía hablar. Ella solo me escuchaba hasta que por allá me dijo: “Si hoy te despertaste con este sentimiento, me parece que llegó el momento de escribirle la canción”. Esa tarde fui a lo de Sando, y le dije que quería terminar el tema para mi papá. Estábamos estancados con el beat, así que decidimos recurrir a la guitarra y hacer algo más sencillo y natural. Tuve que abrir mi corazón nuevamente y contarle a Sando, con detalle, cómo había sido todo, y cómo me sentí en ese momento. A partir de ahí, buscamos las palabras para transmitir el mensaje de manera clara, y que, al mismo tiempo, las melodías fueran agradables.

La creación del beat fue un proceso largo y desafiante. Nada nos convencía del todo, así que decidimos pedirle ayuda a Fredy, quien se encarga de mezclar todas nuestras canciones. A él le encantó tanto el tema como la idea, y decidió unirse a la producción. Desde ese momento, trabajamos los tres en conjunto para lograr este resultado.

MD: ¿Cómo fue la creación del video, la elección de los actores?

V.T: El video fue un desafío. Ya teníamos la canción, pero no estábamos seguros de cómo plasmarla visualmente. Surgieron muchas ideas, pero finalmente decidí que, dado que la letra ya era bastante triste, sería mejor mostrar algo positivo en lo visual: las cosas que él amaba hacer y que compartíamos, como viajar y la panadería.

Inicialmente, la idea era contratar actores, personas que no conocía y que se dedicaran a la actuación profesionalmente. Pero en el fondo, siempre me había imaginado a una persona en particular; el único problema era que justamente no era actor, sino panadero. No sabía cómo se lo iba a tomar, así que decidí insinuárselo a mi familia en forma de broma: ‘Para mí, Fafa debería ser Gustavo.’ Mi mamá lo llamó, yo estaba muy nerviosa porque no podía imaginarme un “no” como respuesta.

Acá voy a hacer un paréntesis, Fabio (Durán) y Karina (su esposa) nos acompañaron mucho durante ese tiempo, y aunque en su momento no se los dije, realmente fueron un gran apoyo para nosotras, además de ser grandes amigos. Por eso, elegí a Fafa para el papel.

Finalmente, todo salió mejor de lo que esperaba. Al ser panadero, también sabía usar las máquinas de la panadería, lo que lo convirtió en la persona ideal para el papel. Además, logró transmitir mucho al público; de hecho, hay escenas que provocan escalofríos, porque realmente parece que es Gustavo.»

Juana (Ponce) era la nena ideal para el video. Primero es la fan número uno de nuestro proyecto, y me parecía injusto elegir a otra nena que no fuera ella. Siempre nos ha apoyado a todos, y le encantan nuestras canciones. Además, en varias tomas, veo su parecido conmigo cuando era chiquita, es re loco. La queremos mucho, y convencerla no fue difícil, es la ahijada de Sabri, asique ella tramitó esta actuación jaja.

Pichi (Tallarico), empleada de la panadería, además de tener un vínculo familiar con él, es alguien que Gustavo apreciaba mucho. Trabaja en la panadería hace muchos años, lo que hizo que fuera importante para mí que apareciera en el video. Además, cuando trabajé ahí, ella fue mi compañera de trabajo y la adoro.

También aparece mi mama y mi hermana más chica que es la única hija de él de sangre, ‘la perla chiquita’, las que siempre solíamos ir de viaje con él.

MD: ¿Cuál es el mensaje que esperas transmitir a través de tu música?

V.T: A través de mi música, quiero transmitir algo real y genuino. Mi intención es que la gente se sienta acompañada por mis canciones, que puedan leer las letras, escuchar la música y pensar: «Claro, esto es lo que yo sentía y no sabía cómo expresarlo, o no encontraba las palabras adecuadas». También quiero que se diviertan, que disfruten al escucharme, y que, si algún día se sienten mal o desmotivados, alguna de mis canciones pueda levantarles el ánimo y hacerlos un poco más felices, aunque sea por un rato, olvidándose de todo lo malo.

MD: “Glitter”, “Sácame de aquí”, “Amores”, “Buen Viaje”… Cada una de esas canciones tiene un estilo diferente. ¿Con cuál te sentís más cómoda o te gusta más?

V.T: Creo que cada una de mis canciones me ha ayudado a encontrarme. Todas han sido procesos que disfruté mucho, y para mí, «Buen Viaje» no existiría si no hubiera pasado por la composición de las demás. Las canciones con las que me sentí más cómoda fueron «Sácame de Aquí» y «Buen Viaje», ya que siempre me he identificado mucho con el género pop; de hecho, mis mayores influencias hacen ese tipo de música. Sin embargo, la realidad es que soy muy nueva en este mundo de crear mis propias canciones, por lo que siempre es un proceso de prueba y error. Cada canción me acerca un poco más al mensaje que quiero transmitir, aunque no sea un proceso fácil.

MD: ¿Cómo sigue tu carrera, ya tenés nuevos proyectos o shows en la mira?

V.T: Estamos enfocados en un nuevo proyecto: la creación de un EP, un pequeño álbum que contará con cuatro o cinco canciones, todas unidas por un concepto o un sonido común. Ya tenemos en mente el concepto, los temas que trataré en las canciones y el género musical, aunque aún estamos trabajando en los detalles. Además, pronto voy a estar dando una entrevista en RADIO LA PLATA 90.9 en, justamente, la ciudad de La Plata.

MD: Por último, ¿Cómo pueden acceder a tu música, ¿dónde te podemos escuchar?

V.T: Mis temas están en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Amazon Music, etc. me encuentran como Valentina y el nombre de la canción para que les salte el perfil. También pueden seguirme en mi Instagram @valentinatelechea o mi tiktok @valentinatelechea4, ahí siempre estoy mostrando lo qué se viene, y si se suscriben a mi canal de YouTube les llega una notificación cada vez que suba una canción.