Sergio Fredes debutó con la Selección Argentina

El campeón argentino de contrarreloj, Sergio Fredes, cumplió con su ansiado debut en la Selección Argentina ubicándose en el 22º lugar de la especialidad en el Campeonato Panamericano de ruta en Brasil.

Fueron 35,4 kilómetros de crono en São José dos Campos en donde se coronó al colombiano Walter Vargas tras 42 minutos y 44 segundos.

El podio se completó con Franklin Archibold (Panamá) y Orluis Aular (Venezuela) que quedaron a más de un minuto del ganador.

El único argentino en la especialidad fue el campeón nacional, Sergio Fredes, quien completó el recorrido en 48 minutos y 36 segundos, ocupando la 22ª posición del clasificador.

“No tuve las mejores sensaciones, fue una crono demasiado dura que requería estar en óptimas condiciones y no llegué en la forma que me hubiera gustado y no tuve los números que estoy acostumbrado a mover, fue un golpe duro, pero hay que ser optimista y saber que se puede mejorar muchísimo, cuando el cuerpo no responde de la mejor manera hay que saber darle la vuelta” relató el oriundo de Ranchos.

“Esto sirve para saber donde uno está parado y trabajar hacia el futuro, es importante estar presente en este tipo de eventos, pero la Selección necesita buenos resultados y hoy no tuve un buen día, pero puedo mejorar muchísimo y aspirar a mucho más” analizó ilusionado.

El Panamericano se completará en los próximos días con las pruebas de pelotón.

Fuente: ciclismoarg.com.ar