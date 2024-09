Se viene el 9º Festival de Cine de Chascomús

La ciudad de Chascomús se prepara para la 9ª edición del Festival de Cine de Chascomús que tendrá fecha el 27, 28 y 29 de Septiembre.

FCCh es un espacio autogestivo que durante diez años se consolidó en la agenda cultural de la ciudad, llevado a cabo por un grupo de trabajadores del universo cinematográfico, en su mayoría chascomunenses, en coproducción con la Municipalidad de Chascomús.

El Festival de Cine de Chascomús, o FCCh es un encuentro cultural de la agenda local y provincial que acerca a la gente al cine, en una ciudad donde hace más de una década no hay cine, con entrada libre y gratuita en todas sus actividades, propuestas de programación y espacios de formación (clínicas, talleres, competencia)

El FCCh es uno de los eventos más importantes de la agenda cultural local y realizará su apertura, el viernes 27 de Septiembre a las 20.30 en la sede central Teatro Brazzola con un concierto de música de películas nacionales a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil Alberto Ginastera, perteneciente a la Orquesta Escuela de Chascomús dirigida por Valeria Atela y a las 22.00h el documental Mi Primera Locura, dirigido por Adrián Santucho, que narra la historia un grupo de amigos de Chascomús, que ante el pronóstico de la enfermedad de ELA de uno de ellos, el Toro, deciden devolverle las ganas de vivir, de sentir el viento en la cara, de disfrutar juntos una carrera más. Toda una ciudad se une para dar valor a estos deportistas, y suman a Walter, otro Chascomunense con la misma enfermedad, para correr la Maratón de Bs As. Una proyección que promete emocionar a todo el público.

Durante el día sábado 28 y domingo 29, como siempre se realizará la Competencia Oficial que cuenta con más de 20 producciones entre las categorías Largometrajes ficción, Cortometrajes ficción, animación, documental y Videoclips que serán proyectadas en Teatro Brazzola, a excepción de la competencia Videoclips que se realizará en la Plaza Independencia, frente al teatro. Esta competencia tendrá un equipo de jurados y juradas de reconocimiento en el cine, teatro y tv. La competencia de largometrajes (películas que superen los 60 minutos) estará jurada por la reconocida actriz Verónica Llinás, la directora y actriz María Alché y el guionista y realizador audiovisual Cristian Ponce. En la competencia de cortometrajes y videoclips estarán la actriz Julia Gárriz, la productora y realizadora audiovisual Mercedes Durand, y el realizador audiovisual Martín Benchimol, siendo Martín ganador del mejor cortometraje documental en la edición 2023 del festival.

Como todos los años, habrá Espacios de Formación para esta edición se desarrollarán dos espacios: Taller de cine, a cargo Luisina Pastore y un Taller de Juegos Ópticos, a cargo de Eva Pizarro, ambos para toda la familia, este último pensado para infancias ambas talleristas son provenientes de nuestra ciudad. Con inscripción previa hasta el 27/9 por mail talleresfcch@gmail.com , enviando un mail con nombre y apellido de la persona o personas que se inscriban.

El Festival del Cine de Chascomús propone este encuentro en la ciudad, teniendo como excusa el 7mo arte, entendiendo que para el turismo también es un factor fundamental ya que acerca muchas personas del circuito del cine, de otros lugares que vienen a la ciudad a acompañar sus trabajos, como así también público que decide venir a ver películas y para los vecinos y vecinas de Chascomús. Desde hace varios años, FCCh consolidó un espacio de encuentro con realizadores que vienen a acompañar sus producciones y productores locales bajo el nombre de Fabricantes de Imágenes. Un espacio para encontrarnos, dialogar, conocer el trabajo de todas las personas que asisten y generar contactos para quienes quieren venir a filmar la ciudad, como para las personas que producen acá. Esta actividad será llevada a cabo el domingo 29 a las 11.30 en Casa de Casco

Además, para las personas que vienen, la mayoría vinculadas al cine, la ciudad es considerada un escenario para sus films y eso hace que sea una semilla importante para el turismo y la concreción de futuros proyectos.

Como en todas las ediciones el Festival contará con un show musical en vivo, este año llevado adelantes por el reconocido cancionista MOCCHI por primera vez en Chascomús y en nuestro, dando Apertura a la Competencia de Videoclips con un gran show en vivo. El reconocido cancionista uruguayo estará presentando su reciente quinto álbum, «El frío que nos convoca», en el Teatro Brazzola, el sábado 28 a las 19.00h. Entre las proyecciones tendremos un set de la DJ local Eve Gazzaniga, el día sábado 28 a las 20.30h, mientras se puede comer y tomar en el espacio que habrá frente al teatro con foodtrucks para poder disfrutar de todas las actividades que propone el festival

EL 9FCCh también tendrá su segmento de Cine de trasnoche, consolidando un espacio que ya viene trabajando para visibilizar a las disidencias y diversidades sexuales con la proyección de la reciente estrenada película REAS de Lola Arias, siendo esta proyección el sábado a la medianoche y estando fuera de la competencia, proyectándose en un marco de muestra en el Teatro Brazzola, moderado el posterior debate por Orgullo Chasco.

En la clausura de la novena edición tendremos un homenaje a Rosario Bléfari, actriz, música y escritora argentina, que estuvo en nuestro festival jurando la cuarta edición. Además de acciones que habrá en el Festival para recordarla se proyectará el largometraje Planta Permanente, donde ella es protagonista. Se podrá ver el domingo 29, a las 20.30h

Todas las actividades son libres y gratuitas, los lugares, horarios de las mismas y el detalle de todas las producciones que podrás ver, las podés encontrar en Facebook e Instagram: @chascomuscine.

El Festival de Cine de Chascomús es organizado por la productora El Camino Amarillo Producciones, en co- producción con la Municipalidad de Chascomús.

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN / PROGRAMACIÓN: Elías Pedernera

COORDINACIÓN / PROGRAMACIÓN: Dante Martínez

PROGRAMACIÓN: María José Pedernera

PRODUCCIÓN EJECUTIVA / COMERCIAL Y COORDINACIÓN:

Inés Gaburri / Tamara Esponda / Andrea Brandoni Hardie

ASISTENCIA DE PRODUCCIÓN: Abril Oviedo / Manuela Iseas/ Florencia Buggiani

PROYECTORISTAS: Lolo Armendáriz / Epi Di Capua

DISEÑO GRÁFICO: Epi Di Capua

SPOT / PIEZAS AUDIOVISUALES:

Dante Martínez / Elías Pedernera

COORDINACIÓN DE TALLERES: Eva Faga

COBERTURA AUDIOVISUAL: Belén Peralta / Santiago Peralta

FOTOGRAFÍA: Cleo Bouza

TALLERISTAS: Luisina Pastore / Eva Pizzaro

FANZINE: Lucy

publicidad