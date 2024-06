Rally de Madariaga 2024: Mariano Sobre, de menor a mayor para ser el mejor del sábado

Más dura de lo imaginado por la mayoría. La etapa sabatina del Rally Pagos del Tuyú”, segundo capítulo del calendario 2024 para el Rally Mar y Sierras, resultó ser un difícil desafío para los protagonistas de este gran clásico de la llanura bonaerense. La principal complejidad estuvo por el lado del estado de los caminos, ya que con la humedad de la mañana los pisos estuvieron muy cambiantes e inciertos, con sectores muy resbaladizos por el barro (que provocaron errores de varios pilotos) y otros más secos, especialmente ya por la tarde.

Por supuesto que algunos supieron leer mejor que otros esa situación. Entre ellos, quien más se destacó fue la dupla de Mariano Sobre/Oscar Solimano (h), ya que con el VW Gol fueron de menos a más (recuperándose de algunos errores en el inicio), para no solo ser los mejores en la N7 sino también para liderar el Clasificador General, superando por 18.7 segundos a Gustavo Emma/Valentina Emma (VW Bora/R3).

En el repaso por cada clase, el pampeano Sobre manda en la N7 al ganarle por 38.2 segundos a Moro Segura/Braian Figueroa (Gol) y por 1:54.4 a Mariano Sánchez/Carlos Tisera (Gol).

Dentro de la Junior, el abandono de Ricardo Martinoglio (que comenzó arriba con el Renault Clio) le allanó el camino a Jorge Villarino/Sebastián Urriza (Renault Clio) para quedar como los mejores, delante de Marina Goicochea/Daniel Pérez (+19.1 con el VW Gol) y de Walter Nicolini/Matías Bregant (+45.8 con el Ford Fiesta).En la R3, Gustavo Emma y Valentina Emma son los únicos protagonistas de esta clase y no tuvieron inconvenientes para completar la exigencia con el VW Bora.

En la Clase A, Mario Llinas marcaba el ritmo en el comienzo, aunque problemas mecánicos motivaron su abandono. La dupla de Matías Segura/Micaela Racioppe heredó el mando y supo conservarlo, ya que con el VW Gol supera por 1:33.4 a Nunzio Vernaci/Vicente Bonavetti (Gol) y por 1:59.8 a César Bilbao/Sebastián Brescia (Gol).

Dominio absoluto de la dupla César Buide/Enrique De Mare, que con el VW Gol obtuvieron todos los parciales dentro de la N3 y le ganan por 7:25.5 a Carlos Zegbi/Sergio Cañadas (Peugeot 206). En tanto que el binomio de Franco Luna/Juan Luna (VW Gol) hace lo propio en la N1L, donde tras destacarse en todos los sectores doblegan por 1:00.6 a Gastón Luna/Fabian Vadell (Gol) y por 1:42.3 a a Tadeo Escalada/Joaquín Montenegro (Corsa).En la N1, Tomás Terraza/Juan Piton (VW Gol) son la referencia al superar por 15.8 segundos a Gustavo Schulz/Carlos Luna (Gol) y por 40.1 a Agustín Díaz/Leonardo Díaz (Gol).

Gran tarea de Nicanor Bianco/Hernán Salvador para ser quienes más se destacaron en la RC5, donde con el Peugeot 207 se adueñaron de cuatro parciales y doblegan por 40.0 segundos a Manuel Sancho/Manuela Sancho (Toyota Etios) y por 44.6 a los terceros Pablo Veiras/Alfonzo Mutio (Etios).Mientras que la AH muestra la mayor paridad en cuanto a la lucha por la victoria, ya que Hernán Soto/Ariel Velázquez (Renault 18) superan por apenas 5.3 segundos aAlan Kerlin/Gastón Gerez y por 22.5 a Sergio Varas/Valentino Varas.

Para este domingo aún restan cuatro pruebas especiales, con una doble pasada por los sectores de 6 de Octubre – 3 Caminos (18,20 km) y La Larga – La Espadaña (9,76).JUNIOR (tras PE6):1) J. Villarino/S. Urriza (Renault Clio) 44:20.92) M. Goicochea/D. Pérez (VW Gol) +19.13) W. Nicolini/M. Bregant (Ford Fiesta) +45.8R3 (tras PE6):1) G. Emma/V. Emma (VW Bora) 43:59.9A (tras PE6):1) M. Segura/M. Racioppe (VW Gol) 44:27.72) N. Vernaci/V. Bonavetti (VW Gol) +1:33.43) C. Bilbao/S. Brescia (VW Gol) +1:59.84) V. Sanz/M. Elissondo (VW Gol) +2:18.15) J. Loto/H. Sturiza (VW Gol) +17:05.5N7 (tras PE6):1) M. Sobre/O. Solimano (h) (VW Gol) 43:41.22) M. Segura/B. Figueroa (VW Gol) +38.23) M. Sánchez/C. Tisera (VW Gol) +1:54.44) L. Cirillo/A. Cirillo (VW Gol) +2:45.75) D. Scigliano/D. Bericiartua (VW Gol) +3:05.36) P. Zocchi/N. Funes (VW Gol) +4:21.8N3 (tras PE6):1) C. Buide/E. De Mare (VW Gol) 45:36.22) C. Zegbi/S. Cañadas (Peugeot 206) +7:25.53) D. Reyes/C. Levrato (VW Gol) +8:40.4RC5 (tras PE6):1) N. Bianco/H. Salvador (Peugeot 207) 46:15.42) M. Sancho/M. Sancho (Toyota Etios) +40.03) P. Veiras/A. Mutio (Toyota Etios) +44.64) M. Pérez De Marco/I. Rivolta (Ford Fiesta) +2:05.65) B. Robbiani/P. Peralta (Toyota Etios) +2:56.86) F. Bianco/D. Niballo (Peugeot 207) +3:23.27) H. Acuña/F. Arana (Nissan March) +6:09.5N1 (tras PE6):1) T. Terraza/J. Piton (VW Gol) 44:56.42) G. Schulz/C. Luna (VW Gol) +15.83) A. Díaz/L. Díaz (VW Gol) +40.14) J. Renzi/F. Strangis (VW Gol) +1:10.95) L. Martin/J. M. Velarde (VW Gol) +1:36.66) R. Lujan/J. Beltrán (VW Gol) +1:45.17) J. Allegroni/O. Villano (VW Gol) +2:52.28) F. Melcom/F. De Roco (VW Gol) +6:19.09) P. Pérez/A. Arriola (VW Gol) +6:30.3N1L (tras PE6):1) F. Luna/J. Luna (VW Gol) 47:13.62) G. Luna/F. Vadell (VW Gol) +1:00.63) T. Escalada/J. Montenegro (Chevrolet Corsa) +1:42.34) E. Guzmán/C. Guzmán (Fiat Uno) +2:04.15) S. Fernández/C. Tevez (VW Gol) +3:43.0AH (tras PE6):1) H. Soto/A. Velázquez (Renault 18) 47:43.72) A. Kerlin/G. Gerez (Renault 18) +5.33) S. Varas/V. Varas (Fiat Regatta) +22.54) M. Targiano/B. Targiano (VW Senda) +4:27.25) S. Martino/G. Martino (VW Senda) +7:17.06) A. Arriondo/A. Casado (VW Gol) +9:31.07) C. Varas/L. Villano (Fiat Regatta) +10:45.7

Los rancheros

Vernaci – Bonaventi 2° en la Clase A – Pérez Arriola 9° en Clase N1 – Varas – Villano 7° en la clase AH

