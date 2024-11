Más medallas para General Paz: Antonena y Torres son de oro y Mili Domínguez de bronce

En la última jornada de competencia, nuestros representantes ya tienen aseguradas otras dos medallas, ya que Voleibol S13 y S18 juegan por la final.

Este viernes se disputaron las instancias finales de chin chón y sapo, donde ambos representantes de General Paz lograron la medalla dorada. Mientras que Lanzamiento de Bala sumó bronce, acrecentando el medallero local, tras la obtención de medalla de oro de Florencia Sequeira.

Por un lado, Claudia Antonena sumó 800 puntos en chin chón, superando a las representantes de Coronel Suarez (700 puntos) y de Lobería (600 puntos), que lograron medallas de plata y bronce respectivamente. Mientras que, en Sapo, Ubaldo Torres sumó 4660.000, seguido de Tornquist (4320.000) y San Nicolás (3540.000), que completaron el podio.

La tercera medalla de la jornada llegó de manera inesperada, ya que Milagros Domínguez había participado el día jueves en Lanzamiento de Bala, logrando la cuarta ubicación. Sin embargo, una revisión de las categorías a las cuales pertenecían cada una de las participantes, demostraron que Mili había sido mal clasificada, y en realidad consiguió la tercer mejor marca en su categoría y, por ende, medalla de bronce.

Por su parte, Aluminé Villar cerró su participación en Ajedrez, con 4 puntos, logrando la cuarta ubicación. Un excelente torneo para la alumna del Profesor Alejandro Taus.

Los chicos de Fútbol 11 no tuvieron suerte y cayeron en la semifinal ante Olavarría, y más tarde tampoco pudieron con San Nicolás por el tercer puesto.

Lo mismo les ocurrió a Alberto Prósperi y Héctor Silva, en Tejo, quienes perdieron la semi ante Pueyrredón, y por el tercer puesto frente a Tres de Febrero.

En el caso del Voleibol, los equipos Sub 13 y Sub 18 competirán por la final, teniendo asegurada ya una nueva medalla, aunque restará definir si será plata u oro. Además, el Sub 16 también tendrá su chance de jugar, pero por el tercer puesto.

Ajedrez: Villar, Alumine Aimara

Terminó su competencia en la final provincial de Ajedrez ganando ante San Nicolás, y quedó con 4 Pts en el 4° puesto.

Tejo Masculino: Prósperi, Alberto Oscar y Silva, Héctor Adolfo

Semifinal: General Pueyrredón 15 -General Paz 8

Por tercer puesto: Tres de Febrero 15 – General Paz 11

Sapo: Torres, Ubaldo medalla de oro

Completaron el medallero Tornquist (Florez, Alberto) y San Nicolás (Sen, Juan)

Chin Chón: Antonena, Claudia medalla de oro

Completaron el podio Coronel Suarez (Canosa, Marta Lidia) y Lobería (Cerbino, Leonor)

Voleibol mixto Sub13: Genaro Pérsico: Castro Simón, Santamaría Galo, Cardaci Isabella, Speranza Sasha, Bianchi Tiziano, Larroudé Nazarena, Rivero Thais, Hernández Matías. Profesor: Brian Santero

Vicente López 0 – General Paz 2 (22/25, 16/25)

Final ante General Villegas a las 9,30 hs.

Voleibol-Sub 16: ISC: Brenna Francesca; Santalucia Emma; Scarpitta Justina; Irigoite Juana; Andrade Martina; Quejillaver Camila; Seillant Abril; Bragagnolo Micaela. Profesor: Nicolás Rey.

Pergamino 2 – General Paz 0 (26/24,25/15)

Este sábado a las 8,30 hs. Jugará por el tercer puesto ante Bahía Blanca

Voleibol Sub 18: Genaro Pérsico: Costantino Naara; Vega Estefanía; D’Addona Guadalupe; Speranza Lola; Eseiza Julieta; Wooley Luna; Barrientos Eismi; Sánchez Milena. Profesor: Nicolás Rey

General Paz 2 – Tandil 0 (25/14,26/24)

Las chicas del “Nacio” se impusieron a sus pares de Tandil en la semifinal, y este sábado desde las 11,30 hs. Disputarán la final ante Morón.

Fútbol 11: Saavedra Julián; López Santino; Alarcón Benjamín; Laportilla Ayrton; Suwamphoume Thiago; Arisnabarreta Lorenzo; Alaniz Leonel; Chizik Ian; Sonesoure Jorge; Lafuente Brandon; Illarragorri Teo; Orphant Thiago; Paz Benicio; Arce Conrado; Busato Gonzalo; Ávila Thiago. DT. Carlos Lamarque

Semifinal: Olavarría 2 – General Paz 0

Por el tercer puesto: San Isidro 4 – General Paz 0