La carta que leyó Manu Lozano tras los dichos homofóbicos de Nicolás Márquez: un relato a corazón abierto

El chascomunense Manuel Lozano, Director de la Fundación Sí, contó su propia historia para que discursos homofóbicos como el del escritor se terminen.

El abogado y director de la Fundación Sí, Manu Lozano, escribió una carta en respuesta a los dichos homofóbicos, erróneos y odiantes del escritor Nicolás Márquez, y la leyó en el programa Perros de la Calle, del que es columnista.

publicidad

A corazón abierto, Lozano contó cómo vivió su infancia en Chascomús, en la que en los cumpleaños pedía como deseo dejar de ser gay, y cómo un psicólogo que lo atendía lo incitaba a suicidarse por ser homosexual.

“Durante más de 100 días cuando me despertaba lo primero que leía era un correo de este psicólogo explicando cómo me tenía que suicidar”, sostuvo. “Somos una población con mayor tasa de suicidio, puede ser, es probable. Pero no porque seamos insanos, sino porque discursos como el tuyo nos enseñaron que no somos valiosos. Nos enseñaron que no nos merecíamos que nos quieran”, expresó con la voz entrecortada.

“Cuando llegaba a mi casa mi familia se iba para no verme, mis padres mandaron a mi hermana a vivir a otra ciudad para que no viva conmigo por ser homosexual”, aseveró.

“Yo no te conozco Nicolás, no te juzgo, incluso te diría que hasta puedo entenderte (…) porque alguna vez siendo homosexual pensé igual que vos (…) Tampoco voy a pedirte que cambies de opinión, porque no sé si mi es mi rol, pero sí voy a pedirte, amorosidad y responsabilidad”, expresó.

Nicolás Márquez es un escritor argentino que acaba de lanzar una biografía sobre el presidente Javier Milei. En una entrevista radial por Radio con Vos, con el periodista Ernesto Tenembaun, dijo falacias sobre la homosexualidad, y se pronunció con un discurso homoodiante muy particular, definiendo la homosexualidad como una “conducta autodestructiva e insana” y dio números incomprobables sobre la vinculación a las drogas, el suicidio y a las enfermedades de transmisión sexual. (DIB) ACR