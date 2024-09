AJEDREZ: Exitoso torneo jugado en nuestra ciudad

Con una excelente organización, se llevó a cabo el pasado sábado 7 de septiembre en el Club de Pescadores de Ranchos la 4° fecha del Prix Zonal de la Cuenca del Salado, con un total de 54 jugadores de la zona. Participaron jugadores de Brandsen, Belgrano, Monte, Las Flores y Ranchos.

publicidad

La modalidad fue 6 rondas con 12 minutos por jugador, y para los infantiles, 6 rondas sin límite de tiempo.

En la categoría libres, se coronó campeón con 5 puntos Bruno Dalton de Monte, el segundo puesto quedó para Alberto Celada de Belgrano con 4,5 puntos y completó el podio Valentino Talanchuk, también de Monte con 4 puntos.

Los alumnos de la Escuela Municipal que participaron fueron, entre los infantiles, primer torneo para Ezequiel Speranza en sub 8, también en esa categoría jugo Ciro Taus, entre los sub 10, Dylan Acevedo, Valentino Reposi, que obtuvo el tercer puesto y Alejandro Kania, finalizó quinto entre los mismos. Entre los menores Alma Viceconte, se quedó con el tercer puesto en sub 12, y Alumine Villar obtuvo 4 puntos, y la cuarta ubicación en la categoría sub 14. En la categoría libres, sub 18 y sub16 participaron Tiziana Badano, Guadalupe Zaniratto, Walter Díaz y Luciano Bernal, que logró la tercera ubicación en sub 18.

“Felicitaciones para ellos”, destacó el profesor a cargo de la Escuela, Alejandro Taus, quien, además, agradeció “todos los que hicieron posible tal evento, al Secretario de Deportes Juan Pablo Uribarri, a Ruben Cardoso de Brandsen por darme una mano en la fiscalización del mismo, y a Hernán Díaz, Mónica Moya, Ramiro Carrera y Joana Romero, en el armado del salón. ¡Muchas gracias a todos!”, cerró

Galería de Fotos: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1122868136024707&type=3