Segmento pesca: El que busca, encuentra

Por Luis o. Ventimiglia (Cocodrilo Fishing Team) / Pescador apasionado

Este sábado 20 se festejó el día del amigo, y decidimos ir a festejar el mismo con uno de ellos, el guía Matías Pinto, (contacto 2954 680541), por lo que después del mediodía partimos con Carlos Sosa y mi hijo Enzo hacia la laguna Cuero de Zorro en Trenque Lauquen, donde él oficia de guía, para comer juntos un asado y el domingo, luego de descansar en el lugar, hacer un relevamiento en el espejo que tan bien está rindiendo.

Nos levantamos bien temprano y nos dimos cuenta de que el clima sí iba a acompañarnos en esta oportunidad para poder hacer una linda nota, poco viento y una temperatura que superaba en al menos 7 grados la de los días anteriores, por lo que en el video de inicio de la nota me atreví a decirle a Matías que quería pescar algunos pejerreyes de flote, sabido es que en este espejo, actualmente no solo están pescando con paternóster si no que también a mucha profundidad, la mayoría de las pescas se están haciendo a 3,5 metros o más; el no solo acepto el desafía si no que me aseguro que algunos íbamos a sacar después del mediodía.

Arrancamos a eso de las 9 de la mañana a cargar los equipos en la embarcación, luego de un buen desayuno y nos dirigimos navegando lentamente, a un sector de la laguna para anclar, alejado del enjambre de truckers que se amuchaban al fondo de esta.

Anclamos y nos preparamos para iniciar la primera parte de esta pesca, que sería con paternóster, con profundidad del anzuelo inferior a 4 metros empezamos a pescar, encarnando con mojarra viva y filet de pejerrey preparado la noche anterior con atrayente Oficialdegui.

Empezamos a tener piques lentamente, de pejerreyes muy peleadores y gordos, los mejores resultados lo obtuvimos con el filet preparado, superando con creces el rendimiento de la mojarra viva, equipos muy sutiles para al menos disfrutar de la pelea que daban estos pejerreyes que a pesar de ser peleadores comían suavemente, explotando una vez que lográbamos clavarlos.

Asi fuimos pescando hasta el mediodía, mientras disfrutábamos de un día extraordinario, soleado y con un viento de 10 a 13 km, con la ventaja de al estar anclados poder hacerlo mientras tomábamos unos mates.

Para esta hora ya habíamos logrado aproximadamente la mitad de la cuota permitida por lo que vasto decir: ¿probamos de flote? Para que Matías levantara anclas y nos dijera preparen las líneas de flote con brazoladas a 15 cm, a partir de ese momento comenzó lo que sería un día increíble, por nuestra parte preparamos aparejos preparadas con boyas doble-t, en este caso con los modelos más livianos, porque por consejo de nuestro amigo el peje comería muy tímidamente y en el lugar donde los buscaríamos había que lograr que las mismas al caer al agua hicieran el menor ruido posible para no espantar al cardumen en caso de encontrarlo.

Pero como dice el refrán y título de esta nota: el que busca, encuentra; Mati nos llevó a un lugar bajo muy cercano a los juncos, para llegar al mismo dejo derivar la embarcación con el motor apagado y al llegar se movió con una caña(esto es esencial para poder lograr pescar en esos lugares pocos profundos) cuando encontramos el lugar que él había elegido anclamos muy cautelosamente y comenzamos a encarnar para tirar, en ese momento le digo a Matías que si lográbamos sacar 4 o 5 pescados de flote en ese lugar soñado habríamos cerrado la nota de manera maravillosa.

Carlitos fue el primero que tiro la línea al agua, la cual ni bien cayo tuvo pique y mientras mi línea iba en el aire el sacaba un doblete de tremendos pejerreyes, lo que acrecentó nuestra expectativa.

Y como para que quedara claro que no era un pique aislado, mi línea y la de Enzo al caer picaron al unisonó y lográbamos otros dos pejerreyes vigorosos, los cuales al clavarlos en tan poca profundidad explotaban el agua y daban una pelea increíble.

Aquí solo pescamos con mojarra viva pues la locura de los piques unos tras otros no nos dieron respiro para poder probar otra cosa, pescábamos 10 o 12 pescados y nos movíamos unos 15 metros persiguiendo al cardumen, siempre sin hacer mucho ruido para lograr no asustarlos.

Pasamos así unas dos horas cuando nos dimos cuenta de que ya habíamos logrado la cuota y que debíamos salir dejando eso que no se da todos los días y menos en pleno julio.

Nunca hay que dejar de lado los instintos pues siguiéndolos es que pueden pasar cosas como las de ese día, más en este deporte que como decimos: es pesca y todo puede suceder, a los que le guste pescar de flote inténtenlo, búsquenlo, en algún lugar donde más caliente el agua, con equipos más livianos que lo habitual y con mucho sigilo, seguramente lo lograran, no es fácil, pero si se conoce el lugar y se lo estudia, se puede.

Como habrá sido de entretenida y soñada la jornada que nos olvidamos de almorzar, así que una vez en la costa y de haber realizados las fotos de rigor y el video de cierre para nuestro canal de YouTube, nos pusimos a cocinar unos bifes al disco, los cuales para culminar este esplendido día estaban muy buenos.

Como en cada nota que escribimos, les pedimos que sean conscientes que tenemos que cumplir lo que la ley rige en medidas, cuotas y vedas de cada especie para aportar nuestro grano de arena para que en un futuro nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de esta pasión tal como lo hacemos nosotros hoy en día, y por supuesto dejar limpios todos los lugares a los que concurrimos, no cuesta nada en una bolsa llevarse toda la basura que hagamos en nuestra jornada de pesca.

Hasta dentro de 10 días con otro relevamiento, abrazo pescador.