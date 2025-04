Rally de Ranchos: Torrissi (en la RC2S) y F. Vernaci (A) meten presión

El arranque de la etapa final de este segundo capítulo del Rally Mar y Sierras no sufrió cambios respecto al ordenamiento en el Clasificador General, aunque las diferencias se acortaron luego de la disputa de los primeros dos tramos de la jornada: La Laguna (de 6,28) y Héroes de Malvinas (14,80).

Luciano Goicoechea (navegado por Agustín Figueroa) se mantiene en lo más alto con el VW Gol Maxi Rally, aunque ahora supera por 38.8 segundos a Rubén Del Campo/Marcos Bazán (Mitsubishi Lancer Evo X). Sin embargo, el escolta no debe mirar para adelante sino también para atrás, ya que, si bien aún continúa siendo la referencia dentro de la Clase RC2S, el binomio integrado por Juan Torrissi/Javier González (VW Gol) no deja de sumar parciales y tras destacarse en ambos tramos de esta mañana ya se puso a 26.7 segundos del líder de esta divisional.

Algo similar ocurre en la Clase A, donde Mauro Minetti/Lisandro Bahillo (VW Gol) continúan marcando el rumbo, pero el local Francisco Vernaci (navegado por Oscar Villano) mete presión al conseguir acortar de 9.7 a 7.2 segundos la diferencia luego de los dos primeros tramos de este domingo (de los cinco previstos).

Donde sí se registraron cambios fue en la N7, ya que Leonardo Cirillo/Agustín Cirillo (VW Gol) se convirtieron en los nuevos punteros tras aprovechar el retraso de los locales Pedro Macchi/Franco Macchi (cayeron hasta el cuarto lugar con el VW Gol) y ahora superan por 14.1 segundos a César Buide/Enrique De Mare (Gol). Y también dentro de la N1, ya que la dupla compuesta por Mauro Llenderoso/Alan Porcel tuvo problemas de frenos en su VW y perdió el liderazgo, algo que ahora quedó en manos de Agustín Díaz/Leonardo Díaz (Gol).

Clasificación General por Clases tras PE9:

MR

1) L. Goicoechea/A. Figueroa (VW Gol MR) 53:29.8

RC2S:

1) R. Del Campo/M. Bazán (Mitsubishi Lancer Evo X) 54:08.6

2) J. Torrissi/J. González (VW Gol) +26.7

3) S. Centorame/D. Centorame (Ford Fiesta) +2:13.7

4) F. Longhi/F. Gonzalia (Mitsubishi Lancer Evo IX) +2:47.1

5) E. Castañon/G. Calcagno (VW Gol) +10:28.7

6) J. Catera/D. Ramírez (Subaru – Sport) +12:41.5

7) H. Heiland/G. Yoldi (Fiat – Sport) +38:45.4

8) E. Lonati/F. Cirigliano (Subaru Impreza) +1.04:14.2

JUNIOR:

1) J. Villarino/S. Urriza (Renault Clio) 55:27.7

2) G. Arguello/C. Muciachio (Renault Clio) +1:07.4

A:

1) M. Minetti/L. Bahillo (VW Gol) 54:59.1

2) F. Vernaci/O. Villano (VW Gol) 7.2

3) N. Vernaci/V. Bonavetti (VW Gol) +36.7

4) T. Terraza/J. Tofay (VW Gol) +1:03.3

5) M. Segura/M. Racioppe (VW Gol) +1:08.8

6) C. Bilbao/S. Brescia (VW Gol) +3:15.5

N7:

1) L. Cirillo/A. Cirillo (VW Gol) 57:07.1

2) C. Buide/E. De Mare (VW Gol) +14.1

3) M. De Prado/C. Tisera (VW Gol) +44.0

4) P. Macchi/F. Macchi (VW Gol) +1:36.8

5) F. Flores/M. Flores (VW Gol) +10:14.9

6) D. Scigliano/D. Bericiartua (VW Gol) +30:35.3

7) J. Lacoppola/V. Jambrina (VW Gol) +1.03:19.5

N3:

1) D. Reyes/P. Da Silva (VW Gol) 1.00:20.3

2) S. Varas/V. Varas ((VW Gol) +1:58.8

3) C. Zegbi/S. Cañadas (Peugeot 206) +7:28.0

4) A. Manzoni/C. Santiago (VW Gol) +31:33.0

RC5:

1) P. Veiras/A. Mutio (Toyota Etios) 58:10.7

2) N. Penelo/E. Penna (Toyota Etios) +12.9

3) N. Bianco/H. Salvador (Peugeot 207) +22.7

4) M. Sancho/S. Hagg (Toyota Etios) +1:22.2

5) N. Bianco/C. Bianco (Peugeot 207) +5:03.7

6) S. Antico/S. Olari (Ford Ka) +1.00:09.1

7) Mau. Pérez De Marco/C. Varela (Ford Fiesta) +7.51:02.4

N1:

1) A. Díaz/L. Díaz (VW Gol) 58:25.5

2) G. Luna/F. Vadell (VW Gol) +49.6

3) M. Llenderoso/A. Porcel (VW Gol) +1:29.8

4) P. Pérez/H. Arriola (VW Gol) +1:50.4

5) J. Renzi/T. Magdalena (VW Gol) +2:05.0

6) M. Pignatelli/T. Della Vedova (VW Gol) +2:24.2

7) R. Andrade/R. Lauro (VW Gol) +3:19.4

8) R. Lujan/L. Castañarez (VW Gol) +10:49.9

9) O. Ferreyra/J. Checa (VW Gol) +40:53.9

10) F. Sarciat/M. Fernández (VW Gol) +43:33.0

11) J. P. Labarere/L. Santi (Ford Ka) +51:06.1

N1L:

1) F. Bustamante/A. Baheraborde (VW Gol) 1.01:01.0

2) F. Gabilondo/M. Heim (VW Gol) +1:51.8

3) E. Guzmán/C. Guzmán (Fiat Uno) +3:07.3

4) J. Pasini/M. Pasini (VW Gol) +4:24.4

5) S. Fernández/L. Villano ((VW Gol) +30:06.6

AH:

1) B. Cemborain/M. Díaz (VW Gol) 1.02:15.5

2) C. Martino/G. Martino (VW Gol) +1:41.4

3) J. C. Muiño/E. Rodogno (VW Gol) +3:32.9

4) C. Varas/F. Giménez (Fiat Regatta) +7:09.0

5) E. Tetaz/R. Fileni (Renault 18) +8:13.9

6) M. Targiano/B. Targiano (VW Senda) +25:05.9

Prensa Mar y Sierras