Merienda con los medallistas: Álvarez se reunió con participantes de los Juegos Bonaerense

En la tarde de este jueves, el int3endnete municipal, Juan Manuel Álvarez mantuvo un encuentro con jóvenes y adultos mayores que lograron medallas en la 33ª edición de los Juegos Bonaerenses.

La competencia, que tuvo lugar en Mar del Plata la pasada semana, contó con la participación de más de 100 representantes de nuestro distrito, logrando siete medallas.

En el presente año, General Paz marcó un record de preseas doradas, siendo 4 las conseguidas por nuestros atletas, completando el medallero 1 de plata y dos de bronce.

Florencia Sequeira (Lanzamiento de Bala), Claudia Antonena (Chin Chón), Ubaldo Torres (Sapo) y Vóley Sub 13 obtuvieron el oro; mientras que Vóley Sub 18 recibió Plata; y el bronce quedó en manos del Vóley Sub 16 y Milagros Domínguez (Lanzamiento de Bala).

A través de sus redes sociales, el Jefe Comunal dio cuenta del encuentro que tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples de Cultura: “compartimos una merienda con los medallistas que se destacaron en la etapa final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata”.

“Quiero felicitar a cada uno de ellos, como así también a todos los que participaron e integraron nuestra delegación, por su esfuerzo, dedicación y excelente comportamiento, representando al distrito y poniendo bien en alto el nombre de General Paz”, cerró Álvarez.

En este sentido, es importante aclarar, que el arribo de la delegación a Ranchos se produjo en un contexto de dolor y luto en nuestro pueblo, tras el accidente sufrido por una familia local, donde se perdieron dos vidas, y otras tres aún siguen hospitalizadas en nosocomios de La Plata. Por tal motivo, los festejos quedaron reducidos a su mínima expresión, y en donde las autoridades municipales (habituales concurrentes), no se hicieron presentes.

Ph Prensa Municipal