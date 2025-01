Le roban todas las pertenencias a un remisero de Chascomús en Ranchos

Un remisero de la vecina ciudad de Chascomús sufrió el robo de todas sus pertenencias en nuestra localidad.

En la mañana de FM Por Siempre, “Peko”, chofer de la agencia Horizonte, dijo que dos jóvenes que no revelaron su identidad ni tampoco fueron captados por las cámaras de seguridad del local, solicitaron un Remis a las 2.15 de la madrugada, en dicha agencia, y al llegar a un barrio nuevo de la localidad de Ranchos obligaron al conductor a que entregara todas sus pertenencias,

Por fortuna el conductor no sufrió lesiones. Por no tener buenas experiencias con el accionar de la justicia, la víctima manifestó no hizo la denuncia. “Nosotros estamos muy desprotegidos”, completó.

Fuente: Chascomús Ciudad info