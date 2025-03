La disciplina que incorporó Joaquín Tobio Burgos para continuar creciendo como futbolista

Le juvenil de Estudiantes se mostró en redes sociales iniciando una nueva actividad complementaria con los entrenamientos del club.

Joaquín Tobio Burgos es una de las grandes recientes apariciones de las inferiores de Estudiantes. El atacante de 20 años debutó en Primera hace tan solo cinco meses y rápidamente logró meterse en la consideración de Eduardo Domínguez y ganarse un lugar entre los titular del equipo.

Aprovechando el parate FIFA por Eliminatorias CONMEBOL, durante la cual el fútbol argentino descansa por un fin de semana, el nacido en Chascomús se mostró en redes sociales iniciando una nueva actividad que últimamente está de moda en el mundo del fútbol y que jugadores como Kevin Lomónaco, defensor de Independiente, contó realizar luego de los entrenamientos con el club.

Se trata de pilates, un sistema de ejercicios físicos que se enfoca en fortalecer el cuerpo, mejorar la postura y el equilibrio. Una actividad que resulta un buen complemento para los entrenamientos tradicionales (gimnasio, pasadas, ejercicios con pelota, etc.) y que los jugadores de fútbol han adquirido en el último tiempo.

El pibe no descansa, no se conforma y no se relaja. Lejos de tomarse los días, Tobio Burgos continúa a pleno entrenamiento mientras Estudiantes no juega y se prepara para un larga seguidilla de partidos, que lo tendrá cerrando el Grupo A del Torneo Apertura e iniciando la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde podrá hacer su estreno internacional.

El posteo del juvenil en redes sociales

Pantalón Pincha y remera de Atlético Chascomús, su club de inicio

Los números de Tobio Burgos en Estudiantes

Minutos jugados: 1016

Partidos jugados: 19

Goles: 5

Asistencias: 1

Partidos como titular: 15

Créditos: Infocielo