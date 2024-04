Con pedido de publicación

Ayer envenenaron a mí perras, a 2 perros más y un gatito enfrente de mí casa. No sabemos quién fue, pero sin dudas alguien que no tiene ni idea de lo que una mascota significa para una familia, para niños que crecen junto a ellos. Entiendo que no a todos les pueden gustar las mascotas, pero de ahí, tomar como «alternativa» envenenar una vida, ya es muchísimo. Hay miles de formas de solucionar un «Problema», si es que fue por eso. Tal vez fue por el simple hecho de hacer daño, lo cual no me cabe en la cabeza y mucho menos en el corazón.

Hoy les tocó a ellos, pero yo tengo más animales y temo por que les pueda pasar lo mismo. Y no solo a ellos, sino a nosotros los humanos que estamos en contacto, que tan nocivo puede llegar a ser ese veneno. El motivo de esta nota es concientizar a todos aquellos que tengan animales, los cuiden muchísimo. Y para que ojalá le llegue a ese alguien que hizo tanto daño, piense muy bien y resuelva las cosas de una manera civilizada y no así.

NUNCA, LA MUERTE ES LA SOLUCIÓN..

Guillermina Juncal