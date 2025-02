Casi cien cámaras destinadas a la seguridad de General Paz

El Municipio incorpora paulatinamente recursos para incrementar la seguridad en el distrito, tanto a nivel delictivo como vial, a través de la colocación de cámaras y recursos humanos.

Desde hace más de un año, el Lic. Marcelo Palumbo está al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y viene realizando un trabajo de prevención y diagramación de estrategias.

“Es sistema de cámaras que está implementado en todo el partido en la actualidad suma 99 cámaras, que son abarcativas en Ranchos, Villanueva y Loma Verde. En específico tenemos la seguridad interna del Hospital y el CEF”, explicó Palumbo, aclarando que además se está trabajando de “manera combinada con algún vecino para ver si se puede formular a futuro algún equipo de trabajo”.

Como es esperable, en la ciudad cabecera del partido es donde más cámaras de seguridad se han colocado, y para ello “se ha hecho un análisis geográfico primero, para establecer el desarrollo de la ubicación, lugares estratégicos, y en particular nosotros tenemos acá lo que serían los niveles de prevención, uno más externo con un rectángulo imaginario, y uno más interno que es de fundamentación básica para el apoyo a la actividad de la Policía y el área investigativa con la Fiscalía, cada vez que nos pide (…) y después hay desarrollos específicos en escuelas o algún otro pasaje que no tenga que ver con la estrategia ‘de investigación’, pero sí en materia de prevención en general o desarrollo de monitoreo”, remarca el Licenciado en Seguridad.

“En los 14 meses que tengo de gestión hemos casi cuadriplicado las cámaras en capacidad numérica, y también se hizo una gran inversión en cuanto al servidor que es algo que no se ve, pero que es fundamental para la calidad de imagen, con una lectura de patente en ambos accesos, y a la brevedad es posible que se agregue otra cuando se actualice el software”, explicó Palumbo, resaltando que “en ese sentido, se ha hecho una cobertura y un esfuerzo importante desde el Municipio, que nos ha dado desde la Secretaría apoyatura a la policía en investigación con un 97% de eficiencia cuando se necesitan imágenes para la observación en una comisión de delito”.

CONTROLES VEHICULARES E INFRACCIONES POR IMÁGENES

Las cámaras instaladas en los distintos puntos del distrito no solo se utilizan para la seguridad delictiva, sino que también tienen otras funciones, entre ellas la cooperación en cuanto a la regularización del tránsito.

En tal sentido, el Secretario aclaró que “está en plena vigente el Código de Convivencia, lo que implica también la Ley de Tránsito. Nosotros al tener la obtención de imágenes, naturalmente como un sistema de prevención que es el Centro de Monitoreo, no podemos obviar ante circunstancias muy evidentes de faltas”.

“No es un servicio permanente de control de la falta de tránsito, pero sí cuando es muy evidente como un giro en U, contramano, alguna situación de exceso de velocidad o semáforo en rojo, se hace el informe correspondiente al área del Juzgado de Falta”, puntualiza.

En Ranchos hay puntos estratégicos donde estas faltas mencionadas por Palumbo son evidentes, y desde la Secretaría, a través de los Inspectores refuerzan los controles, sin embargo, no siempre es posible dar con el infractor en el momento, como es el caso de las motocicletas, las cuales circulan a grandes velocidades o realizando maniobras inapropiadas. En estos casos, se trabaja de manera conjunta con la Comisaría: “En el inicio de mi gestión tuvimos una charla con el Intendente (Juan Manuel Álvarez), la Jefa de Gabinete (Noelia Massaccesi), la Jueza (de Faltas Aylén Etcheverry), donde vimos como resultado en otras localidades que lo hicieron, que realizar un rastreo de persecución para la sanción mínima tiene un resultado totalmente negativo; y como el Código de Convivencia tiene la herramienta del requerimiento de allanamiento en búsqueda de la moto o vehículo que comete la infracción, en el período hemos hecho seis allanamientos. Es un trabajo conjunto entre las cámaras, se hace una infracción, la policía interviene al final y el Juzgado es el que dispone; y en curso hay otra cantidad importante, siempre con el sustento de las imágenes para no realizar esa persecución que puede derivar en un accidente o en otra consecuencia que no queremos para nada. Somos uno de los pocos municipios, sino el único que tiene las herramientas para hacerlo”, remarca.

LA LABOR DE LOS INSPECTORES

La Dirección de inspección no solo se aboca al tránsito, sino que entre sus funciones se encuentra la inspección en comercios, habilitaciones o controles de seguridad e higiene, para lo cual se los ha ido capacitando.

“Actualmente tenemos siete inspectores con posibilidades de nuevos ingresos”, cuenta Palumbo. En este aspecto es válido remarcar que, en cada convocatoria para incorporar personal en el área, los aspirantes no lograron aprobar los exámenes finales. Ante esta situación, “se ha implementado un sistema mixto con aquellos que superaron con una expectativa muy de mínima, tratar de llevarlos a la práctica para que después, en caso de que rindan esos niveles mínimos, tomar nuevamente el examen y si aprueban quizás queden en la Dirección”.

La cobertura con inspectores es de 24 horas, con controles en las distintas localidades del distrito de General Paz con diferentes servicios.

SIEMPRE HACER LA DENUNCIA

“En el análisis que hago cuando veo las estadísticas en lo delictual y contravencional, a pesar de que la gente manifiesta algún descontento, lo que es lógico porque la Dirección está funcionando desde hace un año, un poquito más, no hay grandes situaciones negativas en cuanto a tránsito, la gente lo asimila, o está asimilando cada vez más a la Dirección. Y en el caso de que sean víctimas de algún tipo de delito, lo que sí recomiendo es que hagan la denuncia correspondiente, porque el nivel de resolución y la resolución en cuanto a la investigación por parte de la comisaría es muy alto. Y manifiesto que no hay que hacer comparación, aunque es inevitable por la información en las redes y demás, es que el estadío de seguridad en General Paz es bueno, de bueno para mejor. Y, como siempre marca el Intendente y la jefa de Gabinete, para General Paz, la seguridad es un valor y a eso vamos, a reivindicar una vez más, y que la gente se sienta cómoda y siga como hasta ahora con el vehículo abierto, la bici en la calle, y disfrute de andar en la calle”, cerró el Lic.Marcelo Palumbo