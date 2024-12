Buena carrera de Alejandro Irigoyen: “Nos vamos satisfechos de Dolores”  

Durante la jornada de este sábado la Limitada Belgranense realizó el organigrama completo de la última fecha de la temporada con el “Gran Premio Aceite Bonoleo”, en el asfalto del autódromo “Miguel Atauri”, de la ciudad de Dolores. En una jornada soleada y con un buen marco de público, el ranchero Alejandro Irigoyen quedó en el tercer lugar. Ayrton Grasa, se impuso en la final, y se llevó el campeonato de la divisional.

Alejandro Irigoyen logró revertir un fin de semana que no había arrancado de la mejor manera en las pruebas del viernes. El sábado, el piloto de la ciudad de Ranchos se quedó con la 10ª colocación en la clasificación; mientras que en la serie arribó en el 4º puesto: “fuimos mejorando a lo largo de la actividad. El viernes estábamos muy complicados con el auto ya que teníamos algunos vicios en el chasis que no me permitían poder mandar la potencia del motor al piso. Para el sábado Fabián comenzó a realizar algunos toques en el chasis que le gustaron y el “Chino” Elgadab también le fue metiendo mano al motor; esto hizo que en la final tuviera el mejor auto de todo el fin de semana”, aseguró Irigoyen.

En la final Ale largó desde la 8ª posición de partida, y perdió algunas posiciones por un dibujo raro que hizo su auto en el comienzo de la competencia. Pero con un muy buen ritmo de carrera del auto, y con buenas maniobras por parte de Irigoyen, el ranchero avanzó en el clasificador durante las doce vueltas de la final superando algunos autos y aprovechando el retraso de otros. De esta manera Alejandro logró subirse al podio de la última final del año terminando en la 3ª posición logrando un buen resultado en el premio coronación, “fue una final en donde me divertí mucho. Tuve un buen auto en la final, con un buen ritmo de carrera y gran potencial en el motor; esto me permitió poder recuperarme de algunos puestos que perdí por una maniobra rara ni bien arrancó la carrera, y superar autos ganando posiciones casi constantemente durante las doce vueltas. En definitiva, terminamos redondeando un buen resultado, que nos estaba haciendo mucha falta luego de varios abandonos consecutivos, y logramos hacer un podio en la última del año. Nos vamos satisfechos de Dolores, con mucho trabajo realizado, pero satisfechos”, afirmó Alejandro.

Ahora será momento de empezar a pensar en la temporada 2025 para el piloto de Ranchos para continuar siendo uno de los referentes y protagonistas de “La Histórica”: “vamos a seguir el año que viene firmes dentro de la categoría, y el equipo va a trabajar durante el verano para poder estar bien adelante, y continuar siendo protagonistas de una categoría que está muy pareja y competitiva, con grandes autos y pilotos. Estoy con muchas ganas de que comience la temporada 2025, y tenemos que estar bien preparados para estar a la altura de lo que exige hoy la Belgranense. Tengo un equipo y un grupo de gente con la capacidad para lograrlo, y en pos de eso vamos a trabajar. Quiero agradecer a mi familia por acompañarme un año más; a todo el equipo con Fernando Davancens a la cabeza por lo mucho que trabajan para entregarme el mejor auto; al “Chino” Elgadab por los motores que me entregan que van re bien; a la categoría; a toda la gente de Ranchos y a todos los que me siguen y alientan en cada carrera. Muchas gracias a todos, que tengan unas lindas fiestas de fin de año y nos reencontraremos el año que viene”, expresó Alejandro Irigoyen.

Prensa: Abel Urfini