Animal Gómez: Un relator de largas jornadas

Aníbal es un verdadero “animal de radio”, así lo definió el medio colega Mirada Central. Este domingo volvió a coronar un nuevo campeonato liguista con su relato, completando la notable cifra de cuatro partidos en una jornada de finales.

El sacrificio que no tiene precio, porque no hay plata que pague tanto esfuerzo y amor para que no caigan varios pilares. La liga, el fútbol y la radio.

Aunque la pandemia generó un grado de alta incertidumbre Aníbal no caducó en su empuje. Armó Radio Sport, su FM y desde allí camina fin de semana tras fin de semana cada lugar donde rueda una pelota.

Hay historias increíbles. Más de una vez, se subió al tren, al micro de algún club o en su vehículo, que más de una vez lo dejó a pie, aunque siempre llegó a cada partido.

Hace unos días hasta le dieron un auto prestado para cubrir partidos un sábado, en Belgrano y el domingo en tren a una triple jornada en Berazategui. Una locura en sí.

Todo amor es indescriptible: se ama sin miramientos. Al punto de dejar hasta la familia un finde completo por el fútbol chacarero.

Aníbal es un verdadero animal que hoy volvió a llevarle el fútbol a toda la región.

Fuente: Mirada Central