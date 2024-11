Ajedrez: Alejandro Taus presente en el Argentino

Entre el 15 al 18 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata el Campeonato Argentino Amateur Sub 2000, donde participó el ajedrecista ranchero, Alejandro Taus. También se jugaron las categorías sub 1700 y sub 2300 llegan do a un total de 115 jugadores.

En la categoría Sub 2000 fueron 55 ajedrecistas, de gran parte del país, quienes se hicieron presente, para disputar dicho encuentro. Se jugaron ocho partidas a un ritmo de 1 hora, más 30 segundos por movida.

Con 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas, Alejandro logró ubicarse en la 11ª posición general, cayendo en la última partida, de lo contrario entraba en el podio, con una tercera ubicación.

El Argentino fue un muy buen torneo para el ranchero, estando a la altura en cada una de las partidas disputadas.