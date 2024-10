Llega la 10ª Maratón de Teatro Chascomús: Arte de calidad para todos los gustos

La 10ª edición de la Maratón de Teatro Chascomús, el evento teatral organizado por El Esférico, promete ser una fiesta y de gran calidad artística, como ya es costumbre. El comienzo será el sábado 2 de noviembre, con actividades gratuitas y gastronomía en la plaza Independencia

publicidad

Este festival ya es un clásico imperdible de la agenda cultural de la Ciudad de Chascomús y la región, convocando a más de 3.000 espectadores en su última edición, llegando a ser un atractivo turístico-cultural y favoreciendo la integración e intercambio entre trabajadores de distintos grupos artísticos.

El comienzo será el Sábado 2 de Noviembre, con actividades gratuitas y gastronomía en la plaza Independencia, frente al Palacio Municipal, en La Fiesta de la Maratón.

Desde las 19 Hs más de 50 artistas locales se presentarán en el escenario a cielo abierto -desde Rosario Tuto Tul con “Circo de Bolsillo”; de Chascomús: Che!Pampa, Edad Contemporánea de Andrea Tevez, Taller de percusión samba reggae de Lucas Ponce e intervención del Taller de Teatro Adultos de Magda Saettone, Cinco de Copas junto a invitada/os y el cierre a todo baile con Dj Martha.

“Circo de Bolsillo”

El evento no se suspende por lluvia. En caso de mal tiempo se trasladará al Teatro Municipal Brazzola.

Las funciones continúan en el escenario del Brazzola, en Sarmiento n° 90

-Domingo 3 de Noviembre, a las 18Hs “Naturaleza rota” de Tuto Tul (Rosario, Santa Fé).

Clown inventa un mundo a base de pedazos, retazos y desperdicios rescatados del olvido, de rincones perdidos o despreciados por la sociedad de consumo. En telarañas de luces y sombras se enfrenta a la rebelión de seres y objetos que parecen tener vida propia. Todo compuesto en un tono poético que remite a los cuentos de hadas. Humor, teatro, clown, circo, danza y la participación del público entretejen una pieza contemporánea y en homenaje a todos los rotos del mundo. Una reflexión lúdica para compartir en familia.

-Domingo 3 de Noviembre, a las 20:30Hs “Más Comedia” con Fábregas y Sanjiao (CABA)

Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao

Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao, dos de los comediantes de stand up más convocantes de Buenos Aires, se vuelven a juntar para hacer un espectáculo de comedia. Un show imperdible que no sólo contará con sus monólogos, sino que también estarán juntos sobre el escenario sumando sus talentos en momentos donde no vas a parar de reír.

-Viernes 8 de Noviembre, a las 21Hs “Inestable” de Sutottos (CABA)

Este espectáculo del dúo Sutottos toma como eje el miedo y sus derivados; paranoias, fobias, obsesiones y ansiedades. Una puerta mal cerrada o la humedad en una pared son puntos de partida que conducen a la neurosis y que terminan atrapándonos en nuestros propios temores. Inestable es una sucesión de estados de ánimo que nos hace confundir los límites entre lo real y lo irreal. Un espectáculo que recorrió escenarios nacionales e internacionales a lo largo de 10 años.

-Sábado 9 de Noviembre, a las 21Hs “Viejos de mi” -Estreno en Chascomús – de Sergio Mercurio (Banfield, Buenos Aires)

La vuelta de Sergio Mercurio a Chascomús! Con este espectáculo estreno en nuestra ciudad.

Juárez y Juanito son amigos, viven juntos en una pensión. Son tangueros, son viejos. La obra trata del intento de Juárez por ayudarlo a que no pierda definitivamente la memoria.

Sergio Mercurio

La vejez y la amistad son los temas que atraviesan la obra en la cual Sergio Mercurio además de manipular el títere de uno de los personajes (Juanito), hace las veces de actor del otro protagonista de la obra (Juárez).

Una pensión es el universo en el que se desarrolla la historia de estos compañeros de larga data, quienes mantienen una relación que pasa por el juego, la disputa, el enojo, la ternura, la empatía y, finalmente, el amor.

-Domingo 10 de Noviembre, a las 20:30Hs “El Brote” de Cía. Criolla (CABA)

A un actor se le comienzan a desdibujar los límites entre la ficción y la realidad y ahora hasta desconfía de quien escribe los acontecimientos de su propia vida ¿Qué clase de personaje somos en esta historia?

Estrenado en Teatro del Pueblo y actualmente en el Maipo llega este espectáculo fenómeno de la cartelera porteña, aclamado por el público y la crítica especializada, ganador de varios premios: dos premios A.C.E, dos premios Estrella de Mar, dos premios de la Escuela de Espectadores y cuatro nominaciones a los premios Trinidad Guevara otorgados por el ministerio de Cultura de la Nación.

Las entradas generales, a precios populares, se encuentran en venta en la boletería del Teatro Municipal Brazzola o en la página EntradaWeb

Para conocer más detalles se recomienda visitar el evento en Instagram: @maratondeteatro

La 10ma Maratón de Teatro Chascomús es un evento de El Esférico junto a Municipalidad de Chascomús. Con el apoyo del Instituto Nacional de Teatro y el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires a través del programa Cocina de Festivales.

El Cronista