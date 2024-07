Limitada Belgranense: Alejandro Irigoyen fue protagonista en la cuarta fecha

La Limitada Belgranense completó el organigrama válido por la cuarta fecha de la temporada, el Gran Premio “Cantera La Ponderosa” con pilotos invitados, disputando las dos finales correspondientes en el autódromo “Gabriel Appella” de la ciudad de General Belgrano.

La final para los pilotos titulares fue el primer espectáculo de “Las Cafeteras” de la Limitada Belgranense. El piloto de la ciudad de Ranchos, Alejandro Irigoyen, largó la misma desde la 7ª colocación de partida, y apostando al ritmo de carrera del auto logró ver la bandera a cuadros, luego de las 15 vueltas, en el 5º puesto, “como dije luego de la clasificación del sábado, hoy domingo había que apostar al ritmo de carrera del auto para intentar llegar lo más adelante posible y sumar puntos. Hice una buena largada manteniéndome dentro del puesto de partida, y traté de ir todas las vueltas lo más rápido posible; pero hubo una pérdida de aceite que me complicó porque caía arriba del disco de freno y la goma y el auto me iba mucho de cola por lo que había lugares de la pista que tenía que hacerlos lentos. Lamentablemente este fin de semana no funcionamos como lo hacemos habitualmente en Belgrano ni como pensábamos hacerlo. También influyó el no haber clasificado un poco más adelante, pero fue un sábado complicado en el cual en un entrenamiento se nos salió una goma, que por suerte no produjo grandes daños, y a raíz de eso nos perdimos otra tanda para entrenar; y en la clasifica no anduvimos como pretendíamos porque se nos deformó una llanta delantera que no nos permitió hacer un buen papel a la hora de clasificar ni a mí, ni a Germán. Pero bueno, así son las carreras de autos y hay que seguir trabajando para ser protagonista. Todavía falta mucho”; afirmó Alejandro.

En la final para los invitados, Germán Appella largó la misma desde la 10ª colocación de partida y venía realizando una gran performance, metiéndose en el 5º puesto y con posibilidades de ir por más, pero en la última vuelta realizó un trompo a la salida del sector interno que tiene la pista belgranense y eso le hizo perder un par de posiciones. Finalmente, Germán vería la cuadriculada en el 7º puesto, “fue una final entretenida la mía en la cual logré avanzar bastante durante la carrera. Venía bien en el quinto puesto y con Ferrando y Bergara a tiro, pero en la última vuelta perdí la cola del auto a la salida de la pancita y me enrosqué. Por suerte era buena la diferencia que llevaba con el resto y solo perdí dos lugares, igualmente me voy amargado porque le perdí algunos puntos a Alejandro pensando en el campeonato. Quiero agradecer enormemente la invitación de Ale y el haberme prestado su auto para que lo acompañe; tiene un gran auto y, sin dudas, que va a seguir siendo protagonista lo que resta del año”, aseguró Germán.

De esta manera se terminó una fecha especial para la Limitada Belgranense; el próximo compromiso será dentro de 21 días, los días 3 y 4 de agosto, cuando la categoría visite por primera vez el autódromo de la ciudad de Castelli.

Fuente: Abel Urfini – Prensa