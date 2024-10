Hoy sesiona el HCD: Reconocimiento, repudio, dos proyectos similares, y uno innecesario

Con este panorama se llevará adelante en la noche de este lunes una nueva sesión en el Honorable Concejo Deliberante de General Paz.

La desde las 19 horas, los ediles se reunirán en el Palacio Municipal para debatir una serie de proyectos que llaman la atención por diversos factores.

En primer lugar, lo que debería ser un espacio de construcción de ideas y generador de ordenanzas que ayuden a promover un mejor distrito, se ha convertido en los últimos años en una simple oficina que aprueba proyectos y pedidos enviados por el Ejecutivo, así como también un “reconocedor serial” de personalidades e instituciones, tarea que en otros tiempos se dedicaban a realizar organizaciones de bien público, tales como el Rotary Club; o bien los recordados premios al deporte que otrora entregaba el municipio a los más sobresalientes en cada disciplina durante el año en curso.

Ante la falta de ideas para actualizar o crear nuevas ordenanzas, este tipo de proyectos son los más vistos en las sesiones que cada 15 días se realizan en el HCD. Así como también usar este ámbito para expresar su discrepancia ante hechos, sin duda lamentables y repudiables en muchos casos, pero que no hacen a la función legislativa un aporte singular.

Todo esto se verá reflejado en la Sesión ordinaria 16/2024, pero también dos puntos que llaman la atención. Por un lado, los bloques de Juntos por el Cambio- Juntos, y La Libertad Avanza presentaron exactamente el mismo proyecto, y que hace referencia al pedido de cambio en la velocidad establecida para el paso en Ruta 20, frente a las cámaras de identificación de acceso a la localidad, donde hace pocas semanas comenzó a funcionar un fiscalizador de velocidad.

Por otro lado, el bloque de Juntos por General Paz, al cual pertenece la edil María Clara Peñalva, presentó un proyecto de ordenanza para que el Departamento Ejecutivo “gestione y administre los recursos necesarios para establecer límite de velocidad en la calle Ramón Castro, desde la vía del ferrocarril hasta el camino La Paloma”, zona conocida habitualmente como “Camino a la Escuela 8”. En este caso, tendría una gran importancia, ya que es un recorrido que ha crecido considerablemente en cuanto a circulación desde su reparación, pero absolutamente innecesario el pedido, ya que con solo hacer un pequeño paseo se puede apreciar que ya cuenta ese trayecto con las señaléticas correspondientes.

También es justo mencionar que hace tan solo algunas semanas que se encuentran colocados los carteles indicadores de velocidad, advertencia de entrada y salida de maquinarias, o incluso de niños jugando y cercanía de escuela. No obstante, y pese a que ya fue presentado un pedido en el Concejo, el semáforo ubicado en “Las 4 esquinas”, sigue sin funcionar, lo que implica un peligro para quienes habitualmente deben transitar por la zona, donde la circulación de camiones y vehículos de gran porte es constante. En ese sentido, el Municipio no ha brindado una respuesta satisfactoria, y se aguarda que lo haga en el breve lapso, así como también la correcta colocación de los semáforos.

ORDEN DEL DÍA

SESION ORDINARIA 16/2024

28/10/2024 – 19:00 HORAS



A) Consideración actas

B) Correspondencia Recibida

-Nota presentada por representantes de ATMU Gral. Paz.

-Nota presentada por la Directora de la EP N°2, Sandra Sosa.

-Nota presentada por el Sr. Intendente Municipal, Juan Manuel Álvarez.

-Nota presentada por el Contador Municipal, Juan Cavenaghi.

C) Correspondencia Emitida.

D) Asuntos Entrados.

D1) Despacho de la Comisión III de Cultura y Legislación. Ref. a Expte. N°97/2024. Ref. a: “Nota presentada por la directora de la escuela de folklore “Guardia de los Ranchos””.

D2) Despacho de la Comisión III de Cultura y Legislación. Ref. a Expte. N°98/2024. Ref. a: “Nota presentada por el Equipo de Conducción de la EES N°5 de Gral. Paz”.

D3) Despacho de la Comisión III de Cultura y Legislación. Ref. a Expte. N°101/2024. Ref. a: “Modificar el Anexo I de la Ordenanza Municipal 47/2022”.

D4) P/R: Ref. a: “Solicitar al D.E gestione y administre los recursos necesarios para establecer límite de velocidad en la calle Ramón Castro, desde la vía del ferrocarril hasta el camino La Paloma”. (JUNTOS POR GENERAL PAZ).

D5) P/R: Ref. a: “Solicitar al D.E la modificación de la velocidad establecida por el radar ubicado en la Ruta Provincial N°20” (JUNTOS POR EL CAMBIO- JUNTOS)

D6) P/R: Ref. a: “Solicitar al D.E la modificación de la velocidad máxima establecida por el radar ubicado en la Ruta Provincial N°20” (LA LIBERTAD AVANZA).

D7) P/R: Ref. a: “Expresar repudio y preocupación a las declaraciones mencionadas por el Presidente de la Nación, Javier Milei, respecto a la Ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y al Ex Ministro de Salud de la Nación Ginés González Garcia.”. (FRENTE DE TODOS- UNIÓN POR LA PATRIA- UNIÓN POR GENERAL PAZ).

D8) P/R: Ref. a: “Solicitar al D.E que gestione y administre los recursos para dar una solución sobre el control de velocidad de los vehículos que circulan sobre la calle Villafañe hasta calle 40 en Ranchos”. (LA LIBERTAD AVANZA).

D9) P/R: Ref. a: “Reconocer a los Peñeros de Ranchos por su labor como defensores de nuestra danza tradicional”. (JUNTOS POR EL CAMBIO- JUNTOS)