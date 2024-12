En Uruguay: Sergio Fredes ganó la ultima etapa «Jorge Giacinti» y salió Campeón

Este domingo culmino la 75º Edicion de la Doble Melo Treinta y Tres con victoria en la ultima etapa del Argentino Sergio Fredes de Armonia de Fray Bentos, una etapa de arranque comenzaron los ataques de los equipos que estaban peleando la general ya que entre el primero y segundo solo habia 2 segundos, asi cada bonificación era muy importante en las metas volantes, el peloton se rompio y se dividio en 6 grupos a lo largo de la ruta, donde el Nautico Bocas de Cufre busco la carrera para descontar esos segundos, donde el barrio Artigas tenia a su líder Esprínter Federico Clara y el Cerro Largo Juan Echeverria en el Cima y la battalla esta planteada en la punta de la carrera y donde se llega al sprint final, con Fredes ganando la etapa y el festejo de Jorge Giacinti coronándose Campeón de la 75º Edición de la Clásica Doble Melo Treinta y Tres Melo

Clasificación General 2ª Etapa 140km

1 314 Sergio Fredes Elite Armonia Cycles 02:56:32 00:10 02:56:22

2 291 Cristhian Clavero Elite Equipo Camaras Colla 02:56:36 00:06 02:56:30

3 116 Santiago Mendez Elite Club Social Barrio Artigas 02:56:47 00:04 00:02 02:56:41

4 119 Anderson Maldonado Elite Nautico Boca de Cufre 02:56:47 00:02 02:56:45

5 1 Jorge Gianciti Elite Club Cerro Largo 02:56:47 00:01 02:56:46

6 4 Leonel Rodriguez Elite Club Cerro Largo 02:56:49 00:06 02:56:43

7 306 Santiago Perez Sub 23 Alas Rojas de Santa Lucia 02:56:49 02:56:49

8 103 Samuel Morales Elite Club Social Barrio Artigas 02:56:49 02:56:49

9 56 Roderick Asconegui Elite Audax Flores 02:56:49 00:01 02:56:48

10 276 Alejandro Quilci Elite Audax Flores 02:56:53 02:56:53

11 147 Lucas Gaday Elite Dolores Cycles Club 02:56:53 02:56:53

12 65 Pablo Troncoso Elite Club Social Barrio Artigas 02:56:53 02:56:53

13 94 Ignacio Maldonado Elite Club Ciclista Punta del Este 02:57:03 02:57:03

14 106 Agustin Alonso Elite Nautico Boca de Cufre 02:59:25 02:59:25

15 112 Juan Echeverria Elite Club Cerro Largo 02:59:25 02:59:25

16 3 Matias Presa Elite Club Cerro Largo 02:59:25 02:59:25

17 282 Jeferson Molter Elite Apuana Team-Brasil 03:03:01 03:03:01

18 278 German Broggi Elite Club Atletico Conventos 03:03:01 03:03:01

19 323 Joaquin Castro Sub 23 Club Cerro Largo 03:03:01 03:03:01

20 67 Martin Perez Elite Club Ciclista Los Magos 03:03:01 03:03:01

21 52 Richard Cabrera Elite Alas Rojas de Santa Lucia 03:03:01 03:03:01

22 160 Robert Racedo Elite Club Social y Dvo.T y tres 03:03:08 03:03:08

23 27 Pablo Sosa Elite Armonia de Rocha 03:03:09 03:03:09

24 318 Thomas Lucas Sub 23 Sportivo Olimpia de Melo 03:03:09 03:03:09

25 283 Edipo Dias Elite Apuana Team-Brasil 03:03:11 03:03:11

26 17 Brandon Ramirez Elite Armonia Cycles 03:03:11 03:03:11

27 167 Nicolas Muria Elite Sportivo Olimpia de Melo 03:03:12 03:03:12

28 141 Lucas Tuya Elite Douglas Giles 03:03:14 03:03:14

29 120 Giovany Umpierrez Elite Club Ciclista Punta del Este 03:03:14 03:03:14

30 274 Tomasito Robatti Elite Club Atletico Conventos 03:03:14 03:03:14

31 117 Federico Clara Elite Club Social Barrio Artigas 03:03:14 03:03:14

32 57 Nicolas Davyt Elite Douglas Giles 03:03:14 03:03:14

33 28 Oscar Araujo Elite Armonia de Rocha 03:03:24 03:03:24

34 330 Leandro Vidal Sub 23 Alas Rojas de Santa Lucia 03:03:24 03:03:24

35 290 Sebastian Colla Elite Equipo Camaras Colla 03:03:24 03:03:24

36 299 Franco Buchanal Elite Alas Rojas de Santa Lucia 03:03:24 03:03:24

37 38 Nahuel Hernandez Elite Club Ciclista Punta del Este 03:03:24 03:03:24

38 189 Darwin Garcia Elite Ferrocarril Pedal Cycling 03:03:24 03:03:24

39 107 Richard Mascaraña Elite Nautico Boca de Cufre 03:03:24 03:03:24

40 104 Pablo Anchieri Elite Dolores Cycles Club 03:03:24 03:03:24

41 322 Maicol Tabarez Sub 23 Club Cerro Largo 03:03:24 03:03:24

42 105 Diego Gonzalez Elite Audax Flores 03:03:24 03:03:24

43 59 Mariano Del Fino Elite Audax Flores 03:03:24 03:03:24

44 205 Facundo Ortiz Elite Sportivo Olimpia de Melo 03:03:24 03:03:24

45 170 Edgardo Brun Elite Union Ciclista T y tres 03:03:24 03:03:24

46 37 Hector Aguilar Elite Nautico Boca de Cufre 03:03:24 03:03:24

47 89 Nicolas Fernandez Elite C.C.Los Rodriguez 03:09:27 03:09:27

48 237 Winston Fernandez Elite Club Social y Dvo.T y tres 03:09:35 03:09:35

49 135 Matias Carlo Elite Vida Nueva San Jacinto 03:10:16 03:10:16

50 226 Federico Viera Elite Sportivo Olimpia de Melo 03:10:16 03:10:16

51 169 Nahuel Garcia Elite Union Ciclista T y tres 03:10:16 03:10:16

52 288 Eduardo Leyes Elite Libertad Futbol Club Salto 03:10:16 03:10:16

53 36 Cristian Franco Elite Club Atletico Sarandí Colonia 03:10:16 03:10:16

54 124 Jhonatan Alpuy Elite C.C.Progreso 03:10:16 03:10:16

55 31 Jonathan Barboza Elite Club Atletico Sarandí Colonia 03:10:16 03:10:16

56 90 Maximiliano Diaz Elite C.C.Los Rodriguez 03:10:16 03:10:16

57 329 Lucas Ferreira Sub 23 Club Social Barrio Artigas 03:10:16 03:10:16

58 133 Emiliano Gonzalez Elite Vida Nueva San Jacinto 03:10:16 03:10:16

59 13 Gaston Silveira Elite Armonia Cycles 03:10:16 03:10:16

60 277 Leonardo López Elite Sportivo Olimpia de Melo 03:10:16 03:10:16

61 92 Gerardo Priore Elite San Antonio de Florida 03:10:16 03:10:16

62 324 Agustin Navarro Sub 23 Club Atletico Sarandí Colonia 03:10:21 03:10:21

63 328 Sebastian Castro Sub 23 Dolores Cycles Club 03:10:21 03:10:21

64 171 Marcelo Fariña Elite Armonia de Rocha 03:10:21 03:10:21

65 286 Luis Silvera Elite Union Ciclista T y tres 03:10:32 03:10:32

66 315 Alan Varela Sub 23 Douglas Giles 03:10:40 03:10:40

67 34 Emiliano Umpierrez Elite Club Atletico Sarandí Colonia 03:10:59 03:10:59

68 39 Santiago Calo Elite Alas Rojas de Santa Lucia 03:10:59 03:10:59

69 266 Juan Carugo Elite Club Social y Dvo.T y tres 03:15:24 03:15:24

70 123 Emanuel Alpuy Elite C.C.Progreso 03:15:24 03:15:24

71 297 Roberto Perez Elite San Antonio de Florida 03:15:24 03:15:24

72 77 Facundo Estevez Elite Matadero de Pando 03:15:24 03:15:24

73 302 Mateo Neris Sub 23 Matadero de Pando 03:15:24 03:15:24

74 281 Jorge Cammarata Elite Apuana Team-Brasil 03:15:24 03:15:24

75 221 Gaston Rosadilla Elite Matadero de Pando 03:15:24 03:15:24

76 289 Freddy Fedullo Elite Club Ciclista Minas 03:15:24 03:15:24

77 74 Martin Gambetta Elite Matadero de Pando 03:15:24 03:15:24

78 256 Bryan Gelezoglo Elite Alianza Uy 03:15:24 03:15:24

79 30 Cristhian Vire Elite Dolores Cycles Club 03:15:28 03:15:28

80 142 Matias Fernandez Elite Douglas Giles 03:15:28 03:15:28

81 121 Nicolas Muñoz Elite C.C.Progreso 03:15:28 03:15:28

82 71 Anthony Dos Santos Elite Club Ciclista Los Magos 03:15:30 03:15:30

83 43 Juan Zimmermann Elite Club Atletico Peñarol Colonia 03:15:32 03:15:32

84 292 Pablo Ciancio Elite Equipo Camaras Colla 03:15:32 03:15:32

85 174 Gabriel Rodriguez Elite Union Ciclista T y tres 03:15:32 03:15:32

86 138 Walter Silva Elite Vida Nueva San Jacinto 03:15:32 03:15:32

87 320 Stefano Uran Sub 23 Dolores Cycles Club 03:15:35 03:15:35

88 334 Yonathan Almada Sub 23 Armonia Cycles 03:15:35 03:15:35

89 313 Santiago Silva Sub 23 Audax Flores 03:15:38 03:15:38

90 317 Facundo Grasiuso Sub 23 Matadero de Pando 03:15:39 03:15:39

91 246 Facundo Vazquez Elite Alianza Uy 03:15:43 03:15:43

92 9 Federico Cabrera Elite Alianza Uy 03:15:45 03:15:45

93 234 Jefferson Alfaro Elite Ferrocarril Pedal Cycling 03:17:38 03:17:38

94 271 Enrique Ribeiro Elite Ferrocarril Pedal Cycling 03:24:33 03:24:33

95 295 Martin Gonzalez Elite Matadero de Pando 03:24:35 03:24:35

96 273 Sergio Saavedra Elite Libertad Futbol Club Salto 03:24:38 03:24:38

97 176 Frank Catriel Batista Elite Douglas Giles 03:24:42 03:24:42

98 321 Agustin Araujo Sub 23 Ateneo de Piriapolis 03:24:42 03:24:42

99 279 Andres Azambullo Elite Club Ciclista Minas 03:24:43 03:24:43

100 87 Franco Touron Elite C.C.Los Rodriguez 03:25:32 03:25:32

DNF 32 Joaquin Sasso Elite Club Atletico Sarandí Colonia

DNF 53 Yamil Chaky Elite Ateneo de Piriapolis

DNF 63 Ricardo Pereira Elite Equipo Camaras Colla

DNF 66 Marco Anacoreto Elite Club Social Barrio Artigas

DNF 68 Hebert Piriz Elite Club Ciclista Los Magos

DNF 70 Gonzalo Aguilera Elite Club Ciclista Los Magos

DNF 76 Alvaro Araujo Elite Matadero de Pando

DNF 79 Nicolas Chocho Elite Club Ciclista Minas

DNF 85 Santiago Sanchez Elite C.C.Los Rodriguez

DNF 86 Sergio Do Prado Elite C.C.Los Rodriguez

DNF 95 Diego Jamen Elite Club Ciclista Punta del Este

DNF 127 Richard Cantero Elite Club Social y Dvo.T y tres

DNF 193 Pedro Monroy Elite Armonia de Rocha

DNF 287 Elbio Alborzen Elite Nautico Boca de Cufre

DNF 300 Bernando Barcellos Sub 23 Apuana Team-Brasil

DNF 308 Ariel Peña Sub 23 San Antonio de Florida

DNF 311 Ramiro Marandino Sub 23 San Antonio de Florida

DNF 327 Mateo Mascaraña Sub 23 Nautico Boca de Cufre

DNF 345 Antonhy Parodi Sub 23 Vida Nueva San Jacinto

DNS 98 Leandro Do Espiritu Elite Club Atletico Conventos

Clasificación General Elite Sub23

1 1 Jorge Gianciti Elite Club Cerro Largo 05:28:55 —

2 119 Anderson Maldonado Elite Nautico Boca de Cufre 05:28:56 +00:00:01

3 314 Sergio Fredes Elite Armonia Cycles 05:29:20 +00:00:25

4 116 Santiago Mendez Elite Club Social Barrio Artigas 05:29:39 +00:00:44

5 4 Leonel Rodriguez Elite Club Cerro Largo 05:29:41 +00:00:46

6 103 Samuel Morales Elite Club Social Barrio Artigas 05:29:44 +00:00:49

7 56 Roderick Asconegui Elite Audax Flores 05:29:46 +00:00:51

8 306 Santiago Perez Sub 23 Alas Rojas de Santa Lucia 05:29:47 +00:00:52

9 276 Alejandro Quilci Elite Audax Flores 05:29:51 +00:00:56

10 147 Lucas Gaday Elite Dolores Cycles Club 05:29:51 +00:00:56

11 65 Pablo Troncoso Elite Club Social Barrio Artigas 05:29:51 +00:00:56

12 94 Ignacio Maldonado Elite Club Ciclista Punta del Este 05:30:01 +00:01:06

13 291 Cristhian Clavero Elite Equipo Camaras Colla 05:30:16 +00:01:21

14 112 Juan Echeverria Elite Club Cerro Largo 05:32:09 +00:03:14

15 106 Agustin Alonso Elite Nautico Boca de Cufre 05:32:20 +00:03:25

16 3 Matias Presa Elite Club Cerro Largo 05:32:23 +00:03:28

17 117 Federico Clara Elite Club Social Barrio Artigas 05:36:42 +00:07:47

18 278 German Broggi Elite Club Atletico Conventos 05:36:50 +00:07:55

19 104 Pablo Anchieri Elite Dolores Cycles Club 05:37:10 +00:08:15

20 323 Joaquin Castro Sub 23 Club Cerro Largo 05:38:15 +00:09:20

21 318 Thomas Lucas Sub 23 Sportivo Olimpia de Melo 05:38:23 +00:09:28

22 167 Nicolas Muria Elite Sportivo Olimpia de Melo 05:38:26 +00:09:31

23 57 Nicolas Davyt Elite Douglas Giles 05:38:28 +00:09:33

24 67 Martin Perez Elite Club Ciclista Los Magos 05:38:48 +00:09:53

25 282 Jeferson Molter Elite Apuana Team-Brasil 05:38:48 +00:09:53

26 160 Robert Racedo Elite Club Social y Dvo.T y tres 05:38:55 +00:10:00

27 105 Diego Gonzalez Elite Audax Flores 05:39:11 +00:10:16

28 170 Edgardo Brun Elite Union Ciclista T y tres 05:39:11 +00:10:16

29 189 Darwin Garcia Elite Ferrocarril Pedal Cycling 05:39:11 +00:10:16

30 37 Hector Aguilar Elite Nautico Boca de Cufre 05:39:11 +00:10:16

31 322 Maicol Tabarez Sub 23 Club Cerro Largo 05:39:11 +00:10:16

32 299 Franco Buchanal Elite Alas Rojas de Santa Lucia 05:39:11 +00:10:16

33 38 Nahuel Hernandez Elite Club Ciclista Punta del Este 05:39:11 +00:10:16

34 59 Mariano Del Fino Elite Audax Flores 05:39:11 +00:10:16

35 27 Pablo Sosa Elite Armonia de Rocha 05:40:58 +00:12:03

36 17 Brandon Ramirez Elite Armonia Cycles 05:41:00 +00:12:05

37 283 Edipo Dias Elite Apuana Team-Brasil 05:41:00 +00:12:05

38 120 Giovany Umpierrez Elite Club Ciclista Punta del Este 05:41:08 +00:12:13

39 28 Oscar Araujo Elite Armonia de Rocha 05:41:13 +00:12:18

40 290 Sebastian Colla Elite Equipo Camaras Colla 05:41:24 +00:12:29

41 141 Lucas Tuya Elite Douglas Giles 05:41:44 +00:12:49

42 288 Eduardo Leyes Elite Libertad Futbol Club Salto 05:46:03 +00:17:08

43 133 Emiliano Gonzalez Elite Vida Nueva San Jacinto 05:46:03 +00:17:08

44 277 Leonardo López Elite Sportivo Olimpia de Melo 05:46:03 +00:17:08

45 324 Agustin Navarro Sub 23 Club Atletico Sarandí Colonia 05:46:08 +00:17:13

46 169 Nahuel Garcia Elite Union Ciclista T y tres 05:47:57 +00:19:02

47 124 Jhonatan Alpuy Elite C.C.Progreso 05:48:05 +00:19:10

48 171 Marcelo Fariña Elite Armonia de Rocha 05:48:10 +00:19:15

49 90 Maximiliano Diaz Elite C.C.Los Rodriguez 05:48:11 +00:19:16

50 92 Gerardo Priore Elite San Antonio de Florida 05:48:14 +00:19:19

51 329 Lucas Ferreira Sub 23 Club Social Barrio Artigas 05:48:16 +00:19:21

52 274 Tomasito Robatti Elite Club Atletico Conventos 05:48:21 +00:19:26

53 135 Matias Carlo Elite Vida Nueva San Jacinto 05:48:31 +00:19:36

54 330 Leandro Vidal Sub 23 Alas Rojas de Santa Lucia 05:48:31 +00:19:36

55 205 Facundo Ortiz Elite Sportivo Olimpia de Melo 05:48:31 +00:19:36

56 107 Richard Mascaraña Elite Nautico Boca de Cufre 05:48:50 +00:19:55

57 39 Santiago Calo Elite Alas Rojas de Santa Lucia 05:48:54 +00:19:59

58 52 Richard Cabrera Elite Alas Rojas de Santa Lucia 05:50:16 +00:21:21

59 36 Cristian Franco Elite Club Atletico Sarandí Colonia 05:50:22 +00:21:27

60 313 Santiago Silva Sub 23 Audax Flores 05:51:25 +00:22:30

61 289 Freddy Fedullo Elite Club Ciclista Minas 05:53:13 +00:24:18

62 142 Matias Fernandez Elite Douglas Giles 05:53:28 +00:24:33

63 320 Stefano Uran Sub 23 Dolores Cycles Club 05:53:33 +00:24:38

64 297 Roberto Perez Elite San Antonio de Florida 05:53:54 +00:24:59

65 226 Federico Viera Elite Sportivo Olimpia de Melo 05:55:20 +00:26:25

66 31 Jonathan Barboza Elite Club Atletico Sarandí Colonia 05:55:20 +00:26:25

67 13 Gaston Silveira Elite Armonia Cycles 05:55:23 +00:26:28

68 328 Sebastian Castro Sub 23 Dolores Cycles Club 05:55:28 +00:26:33

69 286 Luis Silvera Elite Union Ciclista T y tres 05:55:36 +00:26:41

70 315 Alan Varela Sub 23 Douglas Giles 05:55:44 +00:26:49

71 266 Juan Carugo Elite Club Social y Dvo.T y tres 06:00:28 +00:31:33

72 77 Facundo Estevez Elite Matadero de Pando 06:00:28 +00:31:33

73 221 Gaston Rosadilla Elite Matadero de Pando 06:00:28 +00:31:33

74 71 Anthony Dos Santos Elite Club Ciclista Los Magos 06:00:34 +00:31:39

75 138 Walter Silva Elite Vida Nueva San Jacinto 06:00:39 +00:31:44

76 281 Jorge Cammarata Elite Apuana Team-Brasil 06:00:41 +00:31:46

77 334 Yonathan Almada Sub 23 Armonia Cycles 06:00:42 +00:31:47

78 317 Facundo Grasiuso Sub 23 Matadero de Pando 06:00:46 +00:31:51

79 292 Pablo Ciancio Elite Equipo Camaras Colla 06:00:47 +00:31:52

80 174 Gabriel Rodriguez Elite Union Ciclista T y tres 06:01:44 +00:32:49

81 30 Cristhian Vire Elite Dolores Cycles Club 06:02:31 +00:33:36

82 34 Emiliano Umpierrez Elite Club Atletico Sarandí Colonia 06:05:02 +00:36:07

83 271 Enrique Ribeiro Elite Ferrocarril Pedal Cycling 06:09:40 +00:40:45

84 273 Sergio Saavedra Elite Libertad Futbol Club Salto 06:09:45 +00:40:50

85 87 Franco Touron Elite C.C.Los Rodriguez 06:10:39 +00:41:44

86 89 Nicolas Fernandez Elite C.C.Los Rodriguez 06:11:14 +00:42:19

87 302 Mateo Neris Sub 23 Matadero de Pando 06:14:35 +00:45:40

88 256 Bryan Gelezoglo Elite Alianza Uy 06:14:36 +00:45:41

89 246 Facundo Vazquez Elite Alianza Uy 06:14:55 +00:46:00

90 237 Winston Fernandez Elite Club Social y Dvo.T y tres 06:14:56 +00:46:01

91 43 Juan Zimmermann Elite Club Atletico Peñarol Colonia 06:15:19 +00:46:24

92 123 Emanuel Alpuy Elite C.C.Progreso 06:17:07 +00:48:12

93 74 Martin Gambetta Elite Matadero de Pando 06:17:11 +00:48:16

94 121 Nicolas Muñoz Elite C.C.Progreso 06:17:21 +00:48:26

95 9 Federico Cabrera Elite Alianza Uy 06:17:28 +00:48:33

96 234 Jefferson Alfaro Elite Ferrocarril Pedal Cycling 06:19:25 +00:50:30

97 295 Martin Gonzalez Elite Matadero de Pando 06:26:18 +00:57:23

98 176 Frank Catriel Batista Elite Douglas Giles 06:26:25 +00:57:30

99 321 Agustin Araujo Sub 23 Ateneo de Piriapolis 06:26:35 +00:57:40

100 279 Andres Azambullo Elite Club Ciclista Minas 06:26:36 +00:57:41

General Sprinter

1 117 Federico Clara Club Social Barrio Artigas 8

2 106 Agustin Alonso Nautico Boca de Cufre 4

3 4 Leonel Rodriguez Club Cerro Largo 3

4 147 Lucas Gaday Dolores Cycles Club 3

5 119 Anderson Maldonado Nautico Boca de Cufre 3

6 1 Jorge Gianciti Club Cerro Largo 1

7 56 Roderick Asconegui Audax Flores 1

8 112 Juan Echeverria Club Cerro Largo 1

General Cima

1 112 Juan Echeverria Club Cerro Largo 5

2 106 Agustin Alonso Nautico Boca de Cufre 4

3 4 Leonel Rodriguez Club Cerro Largo 3

4 147 Lucas Gaday Dolores Cycles Club 3

5 119 Anderson Maldonado Nautico Boca de Cufre 3

6 116 Santiago Mendez Club Social Barrio Artigas 2

7 117 Federico Clara Club Social Barrio Artigas 2

8 1 Jorge Gianciti Club Cerro Largo 1

9 141 Lucas Tuya Douglas Giles 1

General Regularidad

Anderson Maldonado Nautico Bocas de Cufre

Clasificación General por Equipos

1 Club Social Barrio Artigas 16:29:20 —

2 Club Cerro Largo 16:31:10 +00:01:50

3 Audax Flores 16:38:49 +00:09:29

4 Nautico Boca de Cufre 16:39:36 +00:10:16

5 Club Ciclista Punta del Este 16:48:13 +00:18:53

6 Alas Rojas de Santa Lucia 16:49:54 +00:20:34

7 Dolores Cycles Club 16:55:20 +00:26:00

8 Sportivo Olimpia de Melo 16:56:00 +00:26:40

9 Armonia Cycles 17:05:50 +00:36:30

10 Douglas Giles 17:08:52 +00:39:32

11 Armonia de Rocha 17:10:21 +00:41:01

12 Equipo Camaras Colla 17:12:25 +00:43:05

13 Apuana Team-Brasil 17:15:47 +00:46:27

14 Union Ciclista T y tres 17:22:44 +00:53:24

15 Club Atletico Sarandí Colonia 17:31:50 +01:02:30

16 Vida Nueva San Jacinto 17:34:53 +01:05:33

17 Club Social y Dvo.T y tres 17:36:01 +01:06:41

18 Matadero de Pando 18:01:27 +01:32:07

19 C.C.Los Rodriguez 18:07:03 +01:37:43

20 Ferrocarril Pedal Cycling 18:08:16 +01:38:56

21 C.C.Progreso 18:22:33 +01:53:13

22 Alianza Uy 18:32:15 +02:02:55

General Sub23

1) Santiago Pérez (Alas Rojas Santa Lucia)

2) Joaquin Castro (C.C.Cerro Largo)

3) Tomas Lucas (Sportivo Olimpia de Melo)

En la Categoría Junior el Vencedor de la etapa fue Santiago Rivero y Ganador de la Doble Melo Junior

General Junior

1 412 Santiago Rivero Junior Audax Flores 05:14:08 —

2 413 Axel Uran Junior Alianza Uy 05:23:41 +00:09:33

3 404 Juan Castillo Junior Sportivo Olimpia de Melo 05:33:49 +00:19:41

4 406 Agustin Saavedra Junior Libertad Futbol Club Salto 05:37:36 +00:23:28

réditos: Uruguay Ciclismo Total