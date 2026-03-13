Convocatoria a Asamblea del Circulo Médico

“Ranchos, 4 de marzo de 2026. Convocase Asamblea General Ordinaria a los socios y socias de la asociación civil “Circulo Medico de General Paz” el día 4 de abril de 2026 a las 09:00 hs, en primera convocatoria, y a las 10:00hs en segunda convocatoria, en la sede social de la entidad calle avenida Campomar n°3239 de la localidad de Ranchos, a los efectos de considerar el siguiente Orden del día:

1) Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea;

2) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2021;

3) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2022;

4) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2023;

5) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2024;

6) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al 31/12/2025;

7) Consideración de la aprobación de la gestión de la comisión Normalizadora en el marco del proceso de Condonación y Normalización de la entidad ante DPPJ;

8) Elección total de los cargos de comisión directiva conforme lo dispuesto por el estatuto;

9) Elección total de los cargos de comisión revisora de cuentas conforme lo dispuesto por el estatuto”.