1° ACTO PÚBLICO DIGITAL DEL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO 2024 DEL DISTRITO DE GENERAL PAZ

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES DE GENERAL PAZ LE INFORMA A TODOS LOS ASPIRANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR DEL 1 ACTO PÚBLICO DIGITAL PARA LA COBERTURA DE CARGOS DEL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO 2024 (RFCB-2023-5- GDEBA-DGCYE), QUE DEBERÁN POSTULARSE EN LAS OFERTAS PUBLICADAS EN EL PORTAL ABC.GOB.AR DENTRO DEL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL DÍA:
A PARTIR DEL MIÉRCOLES 27/12/2023
SE RECUERDA QUE PARA POSTULARSE DEBERÁN ESTAR INSCRIPTOS EN UN LISTADO: OFICIAL-108 AYB-108AYB INFINE-EMERGENCIA
CARGOS A CUBRIR: SEGÚN PLANILLA AUTORIZADA E IGES ENVIADOS A ESTE ORGANISMO DESDE JD.
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