Cursos a dictarse en 2024 en el CFL 401

El Centro de Formación Laboral N° 401 de General Paz presenta la oferta académica para el ciclo 2024.

CURSOS GRATUITOS 2024

IPFL Instituto Provincial de Formación Laboral

  • RELACIONES PÚBLICAS
  • DISEÑO DE PÁGINA WEB
  • RECEPCIONISTA Y CONSERJE DE HOTEL (LOMA VERDE)
  • CONFECCIÓN DE BOLSOS Y MOCHILAS
  • ADMINISTRACIÓN DE PYMES
  • ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  • AUXILIAR EN GESTIÓN PREVISIONAL
  • AUXILIAR EN ATENCIÓN AL PÚBLICO EN INSTITUCIONES DE SALUD
  • MINISTERIO DE TRABAJO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
  • ACOMPAÑANTE EN EL ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÊNERO
  • ELECTRICISTA IINDUSTRIAL
  • PETISERO (VILLANUEVA)

INSCRIPCIONES EN FEBRERO

CORONEL VIVOT N° 2959
Tel. 02241 15499172
Facebook: Euge Fazio

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ

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