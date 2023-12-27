Cursos a dictarse en 2024 en el CFL 401

El Centro de Formación Laboral N° 401 de General Paz presenta la oferta académica para el ciclo 2024.
CURSOS GRATUITOS 2024
IPFL Instituto Provincial de Formación Laboral
- RELACIONES PÚBLICAS
- DISEÑO DE PÁGINA WEB
- RECEPCIONISTA Y CONSERJE DE HOTEL (LOMA VERDE)
- CONFECCIÓN DE BOLSOS Y MOCHILAS
- ADMINISTRACIÓN DE PYMES
- ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- AUXILIAR EN GESTIÓN PREVISIONAL
- AUXILIAR EN ATENCIÓN AL PÚBLICO EN INSTITUCIONES DE SALUD
- MINISTERIO DE TRABAJO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- ACOMPAÑANTE EN EL ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÊNERO
- ELECTRICISTA IINDUSTRIAL
- PETISERO (VILLANUEVA)
INSCRIPCIONES EN FEBRERO
CORONEL VIVOT N° 2959
Tel. 02241 15499172
Facebook: Euge Fazio
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ
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