Las ventas navideñas cayeron casi 3 puntos

Según la CAME, los comercios minoristas registraron una caída en las ventas navideñas aunque aseguran que podría haber sido peor.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó un relevamiento de las ventas navideñas realizado en 230 comercios pymes de todo el país entre el 22 y el 24 de diciembre. Los números muestran una caída considerable, aunque advirtieron que podría haber sido peor. ¿Qué dicen los números?

De acuerdo al relevamiento, el gasto promedio por compra rondó los 25.860 pesos. En total, las ventas navideñas en los comercios minoristas pymes bajaron 2,8 por ciento frente al año pasado a precios constantes. Además, el 44 por ciento de los comercios encuestados vendió menos de lo esperado.

El rubro más golpeado fue Cosmética y Perfumería con una baja del 23,5 por ciento respecto a la navidad del año pasado. Según la CAME, el ticket promedio fue de 23.700 pesos. «Hubo poca variedad de productos, precios elevados y escasas opciones de financiamiento, desprovistas de cuotas o promociones», señalaron desde la entidad.

Las ventas por la Navidad 2023 cayeron casi 3 puntos según la CAME en comparación con la misma fecha del año pasado.

De los seis principales sectores, solo dos registraron un incremento en sus ventas: Indumentaria (+9,2%) y Librerías (+8,8%). Los demás rubros sufrieron descensos: Jugueterías (-0,3%), Electrodomésticos (-7,9%), Calzado (-13,6%) y cosmética.

Frente a estos números, desde la CAME sostuvieron que la Navidad 2923 «resultó una fecha muy desafiante, marcada por el recambio de gobierno, la devaluación de la moneda y fuertes subas de precios». Este panorama dio lugar a unas fiestas «más austeras».

Sin embargo, los comerciantes consultados destacaron que «los resultados podrían haber sido aún más desalentadores». Este año se observaron «compras anticipadas de regalos ya desde fines de noviembre, para evitar los nuevos ajustes de precios», según consignaron.

Las ventas navideñas, rubro por rubro

Indumentaria

Las ventas aumentaron un 9,2% en comparación con la Navidad de 2022, que había sido muy negativa en este rubro. Es decir, el dato de crecimiento se contrasta contra un desplome del 14,4% en las ventas de esta misma festividad el año pasado. Las tiendas experimentaron un repunte, impulsado en parte por la preferencia de los consumidores por regalos vinculados al sector. Además, en un esfuerzo por estimular las ventas, muchos negocios implementaron estrategias como ofrecer cuotas sin interés y descuentos atractivos. El ticket promedio fue de $ 23.395.

Electrodomésticos y artículos electrónicos

Se observó una disminución del 7,9% en las ventas a precios constantes, siempre en comparación con la Navidad pasada, y el ticket promedio se situó en tan solo 26.740 pesos, un monto considerado bajo para la categoría de productos en cuestión. La tendencia de los consumidores se inclinó hacia la adquisición de artículos más económicos, y en el segmento de productos más costosos, solo aquellos que ofrecían cuotas sin interés lograron destacarse muy moderadamente. Además, se reportaron faltantes de mercadería en 6 de cada 10 comercios medidos.

Calzado y Marroquinería

En la comparación interanual, se evidenció un derrumbe del 13,6% en las ventas a precios constantes, con un ticket promedio de 31.458 pesos. De acuerdo con los empresarios consultados, los precios de esos productos desanimaron a los consumidores a realizar compras. Excepto cuando hubo una necesidad puntual, la gente prefirió alguna prenda de vestir, donde se podían conseguir mejores precios en la variedad.

Cosmética y Perfumería

Las ventas se hundieron 23,5% a precios constantes frente a la misma fecha 2022, con un ticket promedio de $23.700. Hubo poca variedad de productos, precios elevados y escasas opciones de financiamiento, desprovistas de cuotas o promociones. Este conjunto de condiciones convergió en unan limitación significativa para el acceso de los consumidores a estos productos.

Jugueterías

Las ventas cayeron 0,3% a precios constantes frente a la Navidad anterior, y el ticket tuvo un promedio de $27.138. Aunque esta cifra es modesta, los testimonios recabados en los comercios consultados revelan un patrón interesante: los consumidores, previsores ante el inminente aumento de precios, comenzaron la adquisición de regalos con al menos un mes de antelación.

Sin embargo, cabe destacar que el 40% de los negocios encuestados expresó que esperaban ventas más elevadas para esta fecha.

Librerías

Las ventas subieron 8,8% a precios constantes frente a la misma fecha 2022 y el ticket promedio alcanzó los $14.771. Fue un rubro muy requerido para quienes buscaron un buen regalo de bajo valor, a pesar de que, como el resto de los productos, los precios subieron mucho. Ayudaron las promociones, donde se pudo observar que 7 de cada 10 librerías medidas, ofrecieron cuotas sin interés o descuentos por pago en efectivo.

Foto: Daniel Olivero (Infocielo)