Simplificarán el esquema de vacunación contra el VPH e incorporarán la vacuna contra la bronquiolitis

A partir del 1° de enero, se simplificará el esquema de vacunación del VPH en una sola dosis y se incorporará la inoculación contra la bronquiolitis.

Con las resoluciones 4217/2023 y 4218/2023 del Ministerio de Salud de la Nación, a partir del próximo 1 de enero se simplificará el esquema de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) de dos dosis a una. Además, se incorporará la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), o más conocido como bronquiolitis. Las inoculaciones estará disponibles en los vacunatorios, centros de salud y hospitales de toda la provincia de Buenos Aires.

La vacuna contra el VPH se aplica a mujeres de once años nacidas a partir del año 2000 y a los varones de once años, nacidos desde el año 2006. A su vez, se incluye el esquema de vacunación contra el VPH para personas entre once años y veintiséis años que se encuentren en los grupos específicos recomendados en los lineamientos técnicos nacionales y sus actualizaciones.

Esta nueva estrategia cuenta con evidencia científica que confirma la inmunogenicidad, eficacia y seguridad con esquemas simplificados de una única dosis en varones y mujeres. Asimismo, ofrece ventajas en la distribución, almacenamiento e implementación que permiten mejorar las coberturas, optimizando recursos humanos, financieros y ambientales. Se trata de una medida aplicada en diversos países de la región y del mundo.