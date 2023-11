Chascomús: Llega una nueva edición de «Domingo Santiagueño»

Este 26 de noviembre se llevará a cabo la 15° edición del “Domingo Santiagueño” en Chascomús.

“Un domingo santiagueño, no es un domingo cualquiera, hasta el sol viene saliendo con ritmo de chacarera”. ( Carlos Carabajal)

Y es así, pero acá, en Chascomús! Y estamos de fiesta!!!! Ya que cumplimos 15 años!!! Sí, 15 años de esta fiesta popular que apuesta desde su nacimiento, por defender y mantener viva nuestra música y nuestras danzas folklóricas! Y es este compromiso, renovado año tras año, lo que impulsa a Santiago Amigo a organizar este fiestón que llamamos “Un Domingo Santiagueño.”

La semilla que plantamos hace 15 años, fue dando sus frutos, y nada de esto hubiese sido posible sin la participación de la gente que año tras año se fue sumando con su entusiasmo, con su alegría y ese amor por nuestro folklore. Por eso, es tiempo de celebrar, pero también de agradecer. No todo ha sido fácil, pero ver la alegría de todas las personas que concurren y regresan al patio, noviembre tras noviembre, es suficiente para recargar las energías y seguir!

La cita es este domingo 26 de noviembre, a partir de las 10:00 hs, en el predio del “Fortín

Chascomús”, sobre Ruta 20. Y como siempre, recuerden llevar reposeras o lonas para estar más cómodos! Como hace 15 años, la entrada es libre y gratuita, con un estacionamiento arancelado que este año estará a cargo, del Jardín de Infantes 904; y una cantina a beneficio del Grupo Scout

“Martín Miguel de Güemes” de nuestra ciudad.

Los esperamos! No falten! Sin ustedes no hay fiesta, sin ustedes no hay domingo santiagueño! … pero acá, en Chascomús!

SANTIAGO AMIGO