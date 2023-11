En un emotivo acto, la E.P N° 9 celebró su aniversario 125

Pese a que el clima intentó arruinar los festejos, en la tarde de ayer se llevó adelante el acto protocolar por el 125° aniversario de la Escuela Primaria N° 9 “José de San Martín”, ubicado en el Cuartel IV de nuestro distrito.

Una gran cantidad de ex alumnos, ex docentes, ex auxiliares y comunidad educativa en general, se hizo presente para celebrar tan importante fecha.

Como en cada ocasión que se produce este tipo de eventos, hubo abrazos, risas, anécdotas y mucha emoción. Una grata jornada para revivir épocas pasadas, pero que dejaron grandes huellas en cada uno de los que pasaron por sus aulas.

El acto, encabezado por la actual Directora, Gisela Lavandeyra, contó además con la presencia de autoridades provinciales, municipales y educativas.

Emulando un día normal de clases, se dio comienzo con el izamiento de banderas en el pabellón ubicado en el frente del establecimiento, y el mismo estuvo a cargo de ex alumnos y ex docentes.

La Directora Provincial de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, Dra. Ayelén Borda, hizo entrega de nuevas banderas de ceremonia, y más tarde participó del descubrimiento de una placa recordatoria, junto a otros miembros de la comunidad educativa.

Debido a que la lluvia había comenzado a caer en un intenso chaparrón que luego se convirtió en una leve llovizna, se debieron modificar algunas actividades previstas, como la plantación de un árbol donado por SUTEBA, y una suelta de globos, que finalmente se concretaron más tarde.

Sin embargo, hubo momento para las palabras, en primero lugar por parte de la Directora, quien además de los agradecimientos correspondientes a quienes colaboraron de una u otra manera para que fiesta pueda ser posible, reivindicó el rol de la educación en la formación como individuos pensantes y libres. La ex Directora de la Escuela durante un período en los años ‘80, Olga Dewey, le siguió con lágrimas en los ojos, recordando los años pasados por la institución, al igual que las ex alumnas Marta Garrido y Victoria Andrade.

Docentes, auxiliares y alumnos que pasaron por la Escuela a lo largo de los años recibieron un presente; al igual que los descendientes de quien donara el predio, y además aportara para su construcción, Doña Modesta Vega de Díaz.

Tras la proyección de un video, se invitó a los presentes a compartir un ágape, donde nuevamente resurgieron las charlas, las evocaciones y un sinfín de fotos que seguirán engrosando el arcón de los recuerdos.

