Kicillof y D´Onofrio ampliaron el Boleto PBA para 190 mil jóvenes, adultos y adultos mayores

Así lo anunció este martes el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, junto al gobernador de la Provincia, Axel Kicillof; el titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, anunció este martes la ampliación del régimen de Boleto Estudiantil para jóvenes, adultos y adultos mayores de los niveles Primario y Secundario de los centros de educación bonaerenses. Lo hizo acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata; más los titulares de Educación y Salud, Alberto Sileoni y Nicolás Kreplak respectivamente

En ese sentido, el Gobernador destacó el trabajo impulsado por D’Onofrio al frente de la cartera de Transporte y subrayó: «Estamos universalizando el boleto estudiantil. A veces parece que quitar o expandir derecho fuera una cuestión solo de presupuesto, algo de pizarrón. Cada derecho no salió de la nada, es resultado de un proceso de organización, no pensamos que íbamos a tener que discutir cimientos de la democracia».

Por su parte, D’Onofrio destacó: “El compromiso de todos los trabajadores, docentes, personal de la salud, porque no hace poco Sole Martínez, una docente, me escribe por Instagram y me dice qué pasa con las escuelas CEBAS», y puntualizó: «Con Kreplak y Sileoni vimos que teníamos un universo que no habíamos llegado. No sólo las CEBAS, jóvenes y adultos que tienen su secundario con orientación a la salud, los FinEs, todos los alumnos van a tener el beneficio del Boleto educativo».

«El que podía puede y el que no podía hoy también puede. Hay algo que hicimos carne en la Provincia que es el derecho al futuro, esto no es más que ampliar derecho y garantizar el futuro de todos los bonaerenses», subrayó D’Onofrio.

En tanto, Sileoni remarcó: «Es un día muy importante, especialmente para la educación. Otro acto de justicia que sólo se puede concretar de la mano de este Gobernador». Mientras que, Kreplak señaló: «Todos los días nos juntamos a trabajar con el pueblo para mejorarle la vida».

En concreto, después de lo que fue la extensión del Boleto Estudiantil a estudiantes del Nivel Terciario, lo que significó la consolidación de un derecho, el Ministerio de Transporte que conduce D’Onofrio continúa ampliando este beneficio fundamental.

La extensión del Boleto Estudiantil se aplicará contemplando 45 viajes al valor de la tarifa plena mínima de cada jurisdicción, en localidades que cuentan con el sistema SUBE tanto en el área metropolitana.

El beneficio alcanza a todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada con aporte del Estado reconocidos por la Dirección General de Cultura y Educación, y a todos los formatos institucionales comprendidos en la modalidad de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores que ofrezcan los Niveles Primario y Secundario (Escuela Primaria de Adultos, Centros de Alfabetización, Centros de Educación de Adultos, CEBAS, CENS, FinEs Trayecto, como así también aquellos que pudieran crearse a futuro).