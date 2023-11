Manuel Giles es parte del Cuerpo Técnico de la Selección Argentina de Futsal de Sordos

La Selección Argentina de Futsal de Sordos busca fondos para ir al Mundial. Necesitan 27 millones de pesos para poder viajar el martes a San Pablo.

Los jabalíes sueñan con cumplir su sueño, y entre ellos, se encuentra Manuel Giles, hijo de una de las más tradicionales y reconocidas familias rancheras.

Manu, es parte del cuerpo técnico del seleccionado, y junto con el resto del plantel buscan llegar al Mundial de Brasil, al cual están clasificados, pero no cuentan con los recursos económicos para afrontar los gastos. El entrenador Pablo Artesi, confía que podrán ir y terminar entre los mejores 4.

Los Jabalíes cuentan con un plantel de profesionales que preparan y entrenan a los jugadores, Giles es Ayudante de Campo, y junto a León Savia (AC), Ezequiel Toth (EA), Lucio Caloni (PF) Elisa Lorenzo (Nutricionista Deportiva), Natalia González (Intérprete), Jorge Barrios (Utilero), Román Carbone (Delegado) y Zoe Carbone (Prensa), acompañan al DT Pablo Artesi en esta ilusión, que gracias a la colaboración de todo un país podría concretar.

El Seleccionado Nacional de Futsal de Sordos se clasificó para el Mundial 2023, que se jugará en noviembre en San Pablo, Brasil. Necesita cerca de 30 millones de pesos y el tiempo les juega en contra. Pablo Artesi, su entrenador, asegura que no se trata de un «equipo de mierda» y que, en caso de poder viajar, terminará entre los cuatro primeros del certamen.

Así lo aseguró en una entrevista a Diario Clarín, con la esperanza de que la situación que empezó en la previa del Mundial 2019, en Suiza, se revierta con buenos resultados. «Pero para eso tenemos que viajar y poder demostrar», advierte.

«Eso pasó con Los Murciélagos», recuerda, haciendo referencia al seleccionado para no videntes. Pero las respuestas aún no llegan y para poder viajar el próximo martes precisan juntar «27 palos, incluyendo pasajes». «Sin los pasajes serían 8, porque ya tenemos 5», detalla.

Pero las puertas del avión que les cumpla el sueño permanecen cerradas. «Aerolíneas Argentinas no nos responde y FlyBondi no esponsorea, pero por lo menos responde y propone pasar un presupuesto».

Los Jabalíes no pertenecen a la AFA, sino a la Federación Argentina de Fútbol Silencioso, afiliada a la Confederación de Deportes de Sordos, una organización sin fines de lucro «que sirve como organismo nacional de las organizaciones deportivas de sordos». Así se presentan en sus redes sociales.

En diálogo con Clarín, Artesi recuerda que para 2019 también se hizo una colecta y hasta el último día no sabían si viajaban o no. «Dos días antes, en la concentración avisaron que no estaba la plata y al día siguiente resulta que sí. Es una selección. Tenemos que pensar en competir, no en si viajamos o no». En aquel momento, fue la AFA quien dio el empujón final.

La CADES reparte presupuestos «y por resultados, la plata fue para el básquet y la natación», cuenta el entrenador. «Para el futsal no dieron ni un peso», lamenta.

«Desde hace 2 o 3 semanas hicimos un pedido a la Secretaría de Deportes de la Nación, pero nos dicen que no hay nadie». Artesi explica que la AFA les da indumentaria para el equipo y pelotas, pero ningún soporte económico para afrontar los gastos de las competiciones.

Entre el 10 y el 19 de noviembre, Los Jabalíes pretenden estar en San Pablo para integrar el Grupo D junto a Bulgaria, Tailandia y Japón, pero si no se presentan deberán pagar una multa que ronda entre los 5 mil y 8 mil dólares.

«Junto con Ghana, somos los únicos equipos que participan que estamos en esta situación», se lamenta Artesi, quien además insiste sobre el entusiasmo deportivo y la angustia por no saber si podrán disputar el torneo o no.

«Los chicos están entusiasmados y angustiados porque no saben si viajan. La sensación es estar jugando al pedo y es complicado meterlos sabiendo que no hay fondos. Tendríamos que viajar el martes», dice.

Sin embargo, como buen entrenador, busca la motivación de los suyos y se ilusiona no solamente con juntar el dinero, sino con terminar entre los mejores 4 del certamen.

El Mundial

El quinto Mundial de Futsal para personas sordas se desarrollará en San Pablo, Brasil, entre el 10 y el 19 de noviembre.

Participan 16 equipos divididos en cuatro zonas. En el Grupo A estarán Brasil, Irán, Trinidad y Tobago y Kenia. En el Grupo B, Suecia, República Checa, Paraguay y Ghana. El Grupo C estará integrado por Suiza, Kuwait, Inglaterra y Dinamarca. Argentina compartirá el Grupo D con Japón, Bulgaria y Tailandia.

Cómo colaborar

Por Mercado Pago

Transferencia con Alias: fafs.mp

