El Gobierno confirma que no correrá el feriado del 20 de noviembre

En la Casa Rosada afirman que no tendrá impacto en la segunda vuelta del día anterior; para Massa, “haya o no feriado, la gente va a ir a votar”

De nada valieron las críticas de Javier Milei, quien acusó a la Casa Rosada de especular con sacar un rédito adicional, ni las recomendaciones de la Cámara Nacional Electoral. El gobierno de Alberto Fernández ratificó a LA NACION que, por motivos de “previsibilidad” y para favorecer el movimiento turístico, no correrá el feriado del próximo lunes 20 noviembre, la jornada posterior a la decisiva segunda vuelta electoral entre el ministro de Economía y candidato Sergio Massa y el postulante libertario.

“Era algo establecido hace mucho. No podemos desarmarle la vida a la gente que ya tenía reservado y pagado su salida. Además, este no es feriado puente que son los que establece el Poder Ejecutivo. Está establecido por ley y habría que dictar un DNU”, confirmaron cerca del Presidente. La semana pasada, la propia portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, había rechazado siquiera que el Gobierno estuviera analizando el tema. “Ante las versiones que circulan sobre una posible modificación del feriado previsto para el próximo 20 de noviembre ante la coincidencia con la segunda vuelta electoral, el gobierno desmiente que eso esté siendo evaluado”, había dicho Cerruti hace una semana. Este lunes, desde su oficina ratificaron que “por ahora” no está planeado ningún cambio en esa postura.

El propio Massa, en una entrevista con LN+, relativizó la influencia en el resultado de la elección del feriado el día posterior, una medida a la que adhirió la Cámara de Turismo. “Es una decisión del Congreso, lo debe resolver el parlamento. La gente va a ir a votar igual, haya o no feriado”, dijo el ministro y candidato presidencial.

¿Y los que ya tienen los pasajes y los paquetes? “Si quieren votar, cambiarán el paquete, irán en diciembre, que también pueden usar el Pre-viaje”, agregó el candidato, en referencia al plan de beneficios para el turismo implementado por el ministro Matías Lammens, que suena como integrante del eventual gabinete que podría armar Massa en caso de acceder a la Presidencia. “No tiene efecto, para nosotros es neutro”, convalidó otro miembro del gabinete, en referencia al supuesto beneficio que podría obtener el oficialismo.