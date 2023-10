Eduardo Telechea: “Podemos tener diferencias con otras fuerzas de la oposición, pero jamás iríamos contra la constitución de Alberdi”

Los resultados de las Elecciones Ejecutivas Generales 2023 aún nos dejan muchas cosas por analizar, incluso, a nivel Nacional resta definir quién será el candidato que lidere los destinos de los argentinos durante los próximos cuatro años. El pueblo deberá elegir entre Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei de la Libertad Avanza.

Justamente, este último referente político es al que apoya y acompaña el ranchero Eduardo Telechea, quien fue candidato a intendente por dicho espacio en General Paz, y logró un hecho inédito para el distrito, al lograr llegar al piso requerido con 1509 votos (17,5 %), y conseguir que su candidato a Concejal en primer término, Edgardo Salerno, ingrese al Honorable Concejo Deliberante, en su primera participación, impidiendo de esta manera que el oficialismo ingrese tres en lugar de cuatro nuevos ediles.

Para conocer cómo vivieron este momento, y cuál es la lectura que hacen a partir de los resultados obtenidos, dialogamos con Eduardo Telechea:

“Debo decirte que contento y orgulloso de todo el grupo de trabajo, que le pusieron unas ganas y un compromiso pocas veces visto en mi larga experiencia política”, asegura el líder local de La Libertad Avanza.

“Jamás tuve a mi lado un grupo así, donde los egos, la soberbia, el querer ser más que el otro (debilidad de la política en general), acá no estuvo presente nunca –elogia-. Sin recursos económicos, y con un grupo de no más de 15 personas, todos además tienen sus compromisos laborales y familiares, no escatimaron esfuerzo en llevar esto adelante, y recibieron el mayor premio, que es alcanzar el reconocimiento de la sociedad expresado en votos, y haciendo historia”, resalta Telechea.

En ese sentido, aclara que es “la primera vez en nuestro pueblo que una fuerza nueva se presenta y alcanza a llegar a ocupar una banca en su primer elección. Muy contento por esto, y personalmente infinitamente agradecido a todos ellos”.

Una nueva etapa inicia a partir de ahora, asumiendo dos compromisos. Por un lado, pensar en el 19 de noviembre, fecha del ballotage; y después, a partir del 10 de diciembre, cómo plantear los próximos años ocupando una banca en el HCD.

“Ahora tenemos el desafío del ballotage (a nivel nacional), y ahí estaremos con todo el compromiso para que Javier Milei alcance la presidencia. Un gran desafío, pero sabemos que por el futuro de Argentina nos compromete aún más. Acá no hay opción, es libertad y república o seremos Venezuela, lamentablemente”, considera.

“Por eso, más allá de las disputas de campaña, hoy los argentinos nos jugamos el futuro, democracia o colectivismo de izquierda. Nos gusté o no, eso es lo que se juega en noviembre. Somos liberales, podemos tener diferencias con otras fuerzas de la oposición por algunas posturas en lo económico, pero jamás iríamos contra la constitución de Alberdi. Es nuestro máximo Prócer en tal sentido”, recalcó.

“Luego, ya volviendo a lo local, sé que Edgardo va hacer una gran tarea, y estaremos todos para acompañarlo. Es un hombre de carácter al igual que todos los de la lista. Cuando arranqué con él en este armado, la premisa era buscar gente comprometida y de carácter, con capacidad crítica, y a mí al primero que le tenían que señalar los errores. Así fue en la campaña, quedó demostrado ése compromiso, y será la misma impronta la que llevará Edgardo al Concejo: lo que esté bien se acompañará, y lo que venga mal ahí estaremos con toda la fuerza luchando para corregir. No habrá mudos en éste espacio. Nuestro compromiso es con la sociedad que nos ha confiado ese rol y no vamos a fallar”, cierra Eduardo Telechea.