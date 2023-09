Los conductores de vehículos oficiales deberán hacer una capacitación obligatoria en seguridad vial

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) presentaron este jueves un curso obligatorio sobre conducción segura y responsable para todos los conductores de vehículos oficiales del Estado nacional. Los cursos serán presenciales y virtuales, y cada ministerio deberá enviar una nómina de sus conductores para que realicen esta capacitación.

Luego de la presentación oficial fueron capacitados 80 choferes de los ministerios de Transporte y de Salud. De esta manera, la ANSV y el INAP (organismos del Ministerio de Transporte y de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, respectivamente) pusieron en marcha esta iniciativa para que los conductores de vehículos del Estado comprendan la problemática de la seguridad vial, conozcan el marco normativo y adquieran herramientas para ejercer una conducción adecuada a su función.

“Con este curso todos los conductores de vehículos oficiales del Estado nacional sabrán qué deben hacer arriba de un auto y lo que está prohibido, y van a tener en claro que un auto oficial solo puede violar las normas en caso de emergencia debidamente acreditada y sin poner en peligro a nadie. También van a aprender que tienen todo el derecho a decirle no al funcionario que les pida que excedan la velocidad o que no respeten la luz roja de un semáforo. Si desde la ANSV le exigimos a la gente común que cumpla las normas, no podemos hacer lo contrario con los conductores del Estado. Y quienes no lo entiendan, serán debidamente sancionados”, expresó el titular de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

En este sentido, además de la capacitación, la Decisión Administrativa publicada en Boletín Oficial días atrás, y firmada por el jefe de Gabinete Agustín Rossi, también establece que, en caso de infracciones recurrentes, el organismo nacional para el que trabaje el chofer podrá solicitar a la ANSV la suspensión de su licencia.

“Es fundamental mantener la capacitación constante para tener una mejor calidad de empleo público en todos los puestos y funciones de la Administración”, señaló la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani. Luego, completó: “De esta manera trabajamos en la transformación de la función pública para jerarquizar a todos y todas quienes se desempeñan en el Estado, cumpliendo funciones tan diversas como el traslado de equipos, materiales y personas”.

El curso para choferes en detalle

El curso que tendrán que realizar los conductores de vehículos oficiales de los distintos organismos nacionales se dividen en tres opciones: curso virtual autogestionado, curso virtual sincrónico y curso presencial. En cualquiera de las modalidades, al finalizar y aprobar el curso, todos los conductores recibirán una certificación de realización.

El contenido se divide en módulos, en donde los choferes obtendrán información importante como:

Diagnóstico de la situación vial en el país, el costo de la siniestralidad vial y estadísticas.

Contenido de la Ley Nacional de Tránsito, requisitos para circular y responsabilidades y sanciones.

Responsabilidad como conductores: posición de manejo, distancia de seguridad, velocidad precautoria, prioridades de paso, adelantamientos, giros y rotondas.

Factores de distracción al volante: cansancio acumulado, uso de celular y los riesgos de la conducción bajo los efectos del alcohol, drogas y/o medicamentos.

Recomendaciones para la circulación segura en diferentes situaciones adversas, como, por ejemplo, ante la presencia de niebla, nieve y lluvia o caminos de ripio.

Los elementos de seguridad activa y pasiva del vehículo: suspensión, frenos, neumáticos, dirección, cinturón de seguridad, airbags, apoyacabezas, etc.

Conducción segura y responsable de motos.

La presentación del curso se realizó en las instalaciones del INAP y contó con la participación del director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, y del director institucional del INAP, Leandro Bottinelli.