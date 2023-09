Gerardo Cobas se presentará en Loma Verde

El próximo domingo, en el marco de los festejos fundacionales de Loma Verde, estará cerrando el espectáculo artístico Gerardo Cobas.

El cantante, autor y compositor argentino se destaca en los géneros de balada y folklore. Las canciones “Hoy”, “Fuera de mi vida”, “La tempranera”, “No me jures amor”, “Cuando amas a alguien” y “Llueve y llueve” son las más escuchadas en su canal, mientras que su disco “Con el alma entera” no para de cosechar excelentes críticas.

Oriundo de la capital de San Juan, Argentina, la primer incursión de Gerardo Cobas en la música fue a los trece años de edad en el Teatro Sarmiento de dicha ciudad. Tras aprender e interpretar grandes clásicos del folklore, se animó a incursionar en otros ritmos como la balada, y también se adentró con éxito en la composición de varias canciones, entre ellas algunas con letra y música de su autoría, otras con su composición musical y letra de Jorge E. Padula Perkins (como “Te propongo”, “Si te amo” y “No me jures amor”, entre otras).

Ganador del “Festival Infantil de Folklore La Cumbre” (Provincia de Córdoba), semifinalista en el reality show “Operación Triunfo” y corista estable en la banda de Valeria Lynch, Cobas se encuentra en un gran momento de su carrera por la repercusión que ha tenido su álbum “Con el alma entera”.

Gracias a la versatilidad de su personalidad y su particular voz, Gerardo Cobas se presenta en forma solista y con su banda, con varios tipos de shows diferentes, pero siempre en un nivel musical excepcional. Con su gran repertorio, que incluye folclore, pop, balada y melódico, este artista logró conquistar grandes escenarios, festivales, programas de tv y todo tipo de evento en el que se presenta.

Prensa Cultura Municipal