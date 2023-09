Éxito sobresaliente para el Equipo de Competición de Boxeo de Ranchos en campeonato a nivel intercontinental

El pasado domingo, 10 de septiembre, el equipo de competición de boxeo de Ranchos se destacó en un emocionante evento a nivel intercontinental celebrado en el Micro Estadio Colegio San José. Con cuatro peleas, en cuatro categorías diferentes, el equipo dio un gran espectáculo en la noche de boxeo.

El coach del equipo, Nicolás R. Garzón, expresó su orgullo por el desempeño de los boxeadores y su crecimiento constante: «Somos dedicados y disciplinados en nuestro entrenamiento, y estos resultados son un testimonio de ello. Continuaremos trabajando duro para alcanzar metas aún más altas en el futuro no tan lejano».

El equipo de competición de boxeo de Ranchos ha demostrado una vez más que son contendientes serios en el boxeo. Felicitaciones a todos los boxeadores y al equipo de entrenadores por sus logros notables en este evento. Estamos ansiosos por ver lo que el futuro tiene reservado para este talentoso equipo.

Luis irén, Nicolás Sierra, Santiago Borda y Adrián Azcona, son los cuatro boxeadores que nos representaron en el Abierto Internacional de Artes Marciales. A través de una breve reseña, el coach del equipo describe y define cómo fue el accionar de cada uno de ellos:

Adrián Azcona: “Una prueba de determinación en su debut contra un experimentado rival»

Adrián se enfrentó a un desafío formidable en su debut como boxeador, al cruzarse en el ring con un oponente brasileño que tenía un impresionante historial de más de 20 peleas registradas. Siendo un debutante, las probabilidades estaban claramente en contra de Adrián.

A pesar de las dificultades evidentes, Adrián mostró una determinación encomiable al mantener la calma y perseverar en la pelea hasta el final. Aunque no solo se llevó la medalla, ganó algo aún más valioso: una experiencia invaluable que sin duda le servirá en futuros enfrentamientos.

La actitud resiliente y la valentía que demostró al enfrentar a un oponente tan experimentado son un testimonio elocuente de su dedicación al deporte y una clara señal de su prometedor futuro en el mundo del boxeo.

Nicolás Sierra debuta con éxito en la Categoría Ligero»

En su primera aparición en la categoría Ligero, Nicolás Sierra dejó una gran impresión en el ring. Su debut como pugilista fue excelente, destacando por su técnica superior.

Sierra deslumbró a todos con golpes veloces y precisos, que parecían relámpagos en el cuadrilátero. Su oponente luchó por mantener el rito a la par.

Aunque este prometedor pugilista apenas está comenzando su carrera, su actuación en su debut augura cosas brillantes en el futuro. Las expectativas para Nicolás Sierra son altas, y su pelea inicial es una muestra de lo que está por venir.

Luis Iren: “Determinación, fortaleza y el Título de U.K.M”

En una emocionante contienda que mantuvo a todos con el corazón en la boca, Luis Iren se enfrentó a un experimentado oponente uruguayo en su debut en la categoría crucero. El inicio de la pelea resultó desafiante, con un primer round complicado.

A pesar de las dificultades iniciales, Luis Iren demostró una determinación inquebrantable en el cuadrilátero. Representó admirablemente a su equipo y a su país en un enfrentamiento que se volvía más reñido con cada asalto.

Lo más destacado de la pelea fue la determinación de Iren. A pesar de un comienzo difícil, logró remontar en los últimos rounds, llevándose finalmente una victoria que no solo era merecida, sino que también le otorgó el título y cinturón de Campeón de la U.K.M

Este triunfo no solo es un testimonio de la determinación y habilidad de Luis Iren, sino también una inspiración para futuros competidores. Su victoria en esta emocionante pelea es un orgullo no solo para su equipo, si no también para su país.

«Santiago Borda: Un dominio incontestable que ratifica su talento»

1 de 2

En el último combate, nos encontramos con Santiago Borda, un peleador que ya había sorprendido en un evento anterior con un impresionante K.O. en cuestión de segundos. Esta vez, demostró que su éxito anterior no fue producto de la suerte, sino de un gran esfuerzo y una gran habilidad.

En esta ocasión, se enfrentó a un oponente rápido y poderoso. Sin embargo, desde el primer campanazo, Santiago tomó las riendas del combate de manera absoluta. Sus golpes precisos y su agilidad en el cuadrilátero dejaron a su contrincante prácticamente sin opciones.

El dominio de Santiago fue tan evidente que la pelea se resolvió en los primeros dos rounds, no solo por la decisión del árbitro, sino también por el veredicto unánime de la mesa de jueces. Borda no solo confirmó su habilidad en el ring, sino que también reafirmó su estatus como un competidor formidable pisando fuerte en su categoría logrando así alzarse el título de U.I.A.M.A como campeón de su categoría.

«Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todas las personas que contribuyeron al éxito de este evento. En particular, extendemos un agradecimiento especial a Nadia Genaro y a Candela Covelli, cuya dedicación y esfuerzo en la logística y la preparación de los peleadores fueron fundamentales», resalta el equipo.

«También queremos reconocer al señor y chofer del equipo, Benítez, por su apoyo constante y su positiva energía. Y por último, pero no menos importante, deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento a la Municipalidad de General Paz por su apoyo incondicional. Su apuesta y respaldo continuo hacia nuestro equipo es fundamental en nuestro camino hacia el éxito», destacaron.