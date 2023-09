VICTORIA Y 4TO PUESTO PARA ALEJANDRO IRIGOYEN

La Limitada Belgranense cumplió ayer con su 6ta y 7ma fecha de la temporada disputando ambas finales en el autódromo Gabriel Appella de la ciudad de General Belgrano en el Gran Premio Auxilio.com, ante un gran marco de público y con una jornada soleada y de agradable temperatura.

El piloto de la ciudad de Ranchos Alejandro Irigoyen logró tener una gran performance y quedarse con la victoria en la primera final, luego de haber largado en la 6ta posición. Irigoyen pudo zafar de unos toques delante de él al comienzo de la competencia y superar un par de autos, una merma en el rendimiento del auto de Del Río cuando Alejandro venía segundo le permitió superarlo al belgranense y saltar a la punta de la competencia a pocas vueltas del final para quedarse con su segunda victoria de la temporada.

En la segunda final Alejandro largó en el 5to cajón de partida y logró meterse tercero al comienzo de la carrera, pero un inconveniente en el acelerador del auto, se cortó uno de los resortes, iba a hacer que se pasara en la última curva de la pista quedando 6to. Con el transcurrir de las vueltas Alejando iba a lograr superar a Rubén Manso y a Ignacio Griffes para ver la bandera a cuadros en la 4ta colocación y lograr una muy buena cosecha de puntos que le permiten continuar prendido bien arriba en la lucha por el campeonato, ya con dos triunfos en su haber, “fue un gran fin de semana para mí y para el equipo porque la segunda final la ganó Thiago Del Río. Mi auto mostró un gran rendimiento que me permitió poder ganar la primera final y poder recuperarme en la segunda y meterme adelante. En la segunda final se cortó un resorte del acelerador por lo que se me quedó acelerado a fondo en la última curva, me pasé un poquito y perdí dos puestos; pero luego, y más allá de que seguía con la tendencia a quedarse acelerado por la falta de ese resorte, puede recuperarme y ganar dos lugares para finalizar cuarto. Logramos el objetivo que veníamos a buscar a esta fecha doble que era el de sumar fuerte para seguir prendidos en el campeonato, en un fin de semana que había muchos puntos en juego. Ahora hay que seguir trabajando para lo que se viene para no perder el protagonismo en una categoría que está sumamente pareja y competitiva”, afirmó Alejandro.

Con los resultados de ayer Pedro Álvarez es el líder del campeonato con 205.5 puntos; segundo Alejandro Irigoyen con 200.5; tercero Juan Urruty con 181.5. La próxima competencia de la Limitada Belgranense será entre los días 30 de septiembre y 1 de octubre en el autódromo Ciudad de Brandsen, circuito Francisco “Pancho” Alcuaz.

Abel Urfini

Prensa