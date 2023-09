Irigoyen listo para una nueva fecha de la Limitada

Luego de la suspensión por razones climáticas el pasado fin de semana la Limitada Belgranense afrontará a partir de mañana una nueva fecha de la temporada 2023 disputando una fecha doble, 6ta y 7ma del año el Gran Premio Auxilio.com, en el autódromo Gabriel Appella de la ciudad de General Belgrano, y Alejandro Irigoyen está preparado para continuar siendo protagonista.

Con un campeonato que llega al rojo vivo con 20 puntos de diferencias entre Alejandro que está tercero y Álvarez que es el líder, y con muchos puntos en juego al ser dos finales; esta puede llegar a ser una carrera bisagra e Irigoyen lo sabe, “no va a ser un fin de semana más de carreras porque se ponen en disputa muchos puntos al ser fecha doble, por esto es que hay que correr de manera inteligente durante los días de actividad y no cometer errores. El más mínimo error que cometamos los que estamos adelante en el campeonato nos puede costar caro para lo que resta del torneo, y también hay que tener un auto parejo y al que no se le caiga nada durante la actividad. Nosotros estamos muy bien, se ha trabajado en el motor y se logró tener una muy buena potencia, y también se trabajó en el chasis para poder transmitir esa potencia al piso. Están todas las cosas dadas para que continuemos siendo protagonistas este fin de semana y podamos cosechar una buena cantidad de puntos que nos permitan seguir prendidos en la conversación”, afirmó Alejandro.

En cuanto a la pista que se piensa encontrar luego de algunas precipitaciones en los últimos días en General Belgrano y del trabajo que ha hecho la gente del Autoclub local, Irigoyen aseguró, “estoy seguro que nos vamos a encontrar con una gran pista. Han trabajado muchísimo en el trazado y creo que va a estar muy rápida la pista, algo que, de suceder, puede favorecer a la performance de mi auto. Siempre que vamos a Belgrano nos encontramos con una pista que está en optimas condiciones, y esta no va a ser la excepción”.

En lo referido a su preparación personal para este nuevo desafío dentro de “La Histórica” Alejandro dijo, “yo sigo con la misma preparación de siempre; entrenando en la parte física, y también con el karting que me da mucha ganancia en cuanto a reflejos y agilidad sobre el auto de carreras. Estoy muy bien desde lo físico y con muchas ganas de comenzar a girar en General Belgrano porque me tengo mucha fe para este próximo fin de semana. Estoy con un gran presente en una categoría que presenta una gran paridad, con muchos autos con posibilidades de ganar y andar adelante y con muchos pilotos muy rápidos; todo este combo también es una motivación para mí, para continuar trabajando y no dormirme en los laureles. Acá el que se relaja pierde con lo difícil que está la categoría”.

En total son 31 los inscriptos para este Gran Premio Auxilio.com; la actividad comenzará mañana con tres tandas de entrenamientos libres y las dos pruebas de clasificación para la Limitada Belgranense, una válida por la 6ta fecha y la otra por la 7ma fecha. Mientras que el domingo se realizarán la final complementaria y la final de la 6ta fecha; y la final complementaria y la final de la 7ma fecha del año que cerrará la jornada dominical, “mañana hay que aprovechar a full los entrenamientos para dejar el auto en condiciones para ambas clasificas. Y al momento de clasificar hacer la mejor vuelta posible con el objetivo de largar lo más adelante en cada final. Tenemos todo para andar bien y espero que podamos redondearlo y terminar de la mejor manera el domingo”, finalizó Alejandro.

Abel Urfini

Prensa