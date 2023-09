Casi cien personas nos representarán en la final de los Juegos Bonaerenses

Entre el 15 y el 20 de septiembre tendrá lugar la 32º edición en Mar Del Plata. Este año el torneo deportivo y cultural más importante de la Provincia tendrá entre sus finalistas a una nutrida delegación de General Paz, donde solo habrá representantes de Deportes, ya que los de Cultura no llegaron al objetivo.

Si bien desde nuestro medio hemos ido informando cuáles son los participantes que se clasificaron para la instancia final, desde la Secretaria de Deportes de General Paz dieron a conocer el listado de los jóvenes y adultos mayores que viajarán a la ciudad balnearia, y quienes serán sus delegados y acompañantes.

“Tenemos el agrado de informar que el pasado viernes 1 de septiembre hemos culminado la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2023”, comenzaron detallando desde la cartera municipal.

“Luego de una etapa local con casi dos mil inscriptos (entre juveniles y abuelos), y un filtro regional que abarcó los meses de julio y agosto, logramos cerrar una delegación a la final de casi un centenar de personas, entre los participantes, técnicos y delegados, lo que nos genera gran alegría por ser un número superior año a año a pesar de las modificaciones reglamentarias”, completaron.

Los clasificados son:

ABUELOS BONAERENSES

TEJO MASCULINO – CATEGORIA A

SARMIENTO OSCAR

PEREZ JOSE

TEJO MIXTO B

PROSPERI ALBERTO

GARCIA CARMEN

BOCHAS MASCULINO

ESPINA EDUARDO

CORONEL HUGO

ESCOBA DE 15

CALOMINO ELSA

FERNANDEZ ISABEL

PESCA

VILLANO CARLOS ALBERTO (VILLANUEVA)

TEJO INTERGENERACION

ALFARO THOMAS

DIAZ CARLOS

TRUCO INTERGENERACION

AZOCAR LUIS EDUARDO

VASQUEZ FRANCISCO (VILLANUEVA)

COORDINACIÓN: TOBIO ROSA



JUVENILES

ATLETISMO

SCARPITTA JUSTINA – PRUEBA: MARCHA ATLETICA

BARRIENTOS MELANY – PRUEBA: LANZAMIENTO JABALINA

TALLARICO DELFINA – LANZAMIENTO DE MARTILLO

SARUBIO MANUEL – LANZAMIENTO DE MARTILLO

MOSCOLONI ALEJO – 2000 MTS. (LOMA VERDE)

EICHEL MARTIN – LANZAMIENTO DE MARTILLO

SEQUEIRA FLORENCIA – LANZAMIENTO DE BALA

DOMINGUEZ MILAGROS

PROFESORES: GAGO MATIAS – MOYANO EUGENIA

FUTBOL MIXTO – 6° AÑO

ARCE CONRADO

CATULLO CONRADO

BASUALDO ALVAREZ CONRADO

PAZ VISCIGLIA DANTE

PEYRE ROMULO

VILLAR JUANA

CHARTEA OLIVIA

ORTIZ MARTINA

POLLIO JUSTINA

LAMARQUE LUDMILA

PROFESORA: LAMARQUE SABRINA

TENIS SUB 18 MASCULINO

CASTILLO BERNARDO TOMAS (LOMA VERDE)

PROFESOR: GODOY JAVIER

BONAERENSES EN CARRERA UNIVERSITARIOS FEMENINO Y MASCULINO

CORONEL INSAUSTI ANGE’LS

ROSIERE FRANCO ESTEBAN

BONAERENSES EN CARRERA SUB 18 FEMENINO – MASCULINO

WOOLEY LUISINA

MOLFESA FEDERICO

BONAERENSES EN CARRERA PCD

DIAZ CLAUDIO

BONAERENSES EN CARRERA – ADULTOS MAYORES – FEMENINO Y MASCULINO

CARNICELLI NORMA

ANDREOLI SANTIAGO

DELEGADOS: PALAVECINO MARCOS – MARICHALAR CLAUDIO

VOLEIBOL SUB 15 FEMENINO

D’ADDONA GUADALUPE

PEREZ BOZANO FRANCA

ESEIZA JOSEFINA

TAUS JUANA

SPERANZA LOLA

QUETGLES MAITENA

PIRIZ LETICIA

BORDA JOSEFINA

NOVELINO ALMA

PELAEZ EUNICE

TAMARIT LUCIA

PROFESOR: REY NICOLAS

VOLEIBOL SUB 18 FEMENINO

CONSTANTINO NAARA

WOOLEY LUNA

ESEIZA JULIETA

SANCHEZ MILENA

BARRIENTOS EISMI

VEGA ESTEFANIA

PARDAL CAROLA

KORELL MAITENA

MARTINEZ FRANCINA

YUDATTI FIAMMA

PROFESOR: REY NICOLAS

BEACH VOLEY – SUB 14 FEMENINO

BRENNA FRANCESCA

SANTALUCIA EMMA

PROFESOR: REY NICOLAS

BEACH VOLEY – SUB 16 MASCULINO

CONTRERAS FACUNDO

DIAZ FAUSTO

PROFESOR: BRIAN SANTERO

NATACIÓN PC

FARISANO MARIO

PROFESOR: RODRIGO PEREZ / BANCALARI MATIAS

Fotos: Secretaría de Deportes/Archivo