Tarifas de luz y gas: quiénes pueden pedir el subsidio en septiembre y cómo se tramita

Empezó septiembre y es un buen momento para planificar los gastos del nuevo mes. El nuevo comienzo se da con una perspectiva de inflación de al menos dos dígitos en el mes de agosto, lo cual impacta en el bolsillo de los trabajadores. Sin embargo, para achicar los gastos aún se encuentra disponible el formulario para acceder al subsidio para las tarifas de luz y gas en caso de no poder afrontar el costo de la tarifa en su totalidad. En esta nota, todo lo que tenés que saber.

Tras la actualización del valor de hasta 3,5 canastas básicas ($871.367,04), los hogares que no solicitaron el subsidio o lo perdieron, pueden recuperarlo al completar el formulario a través del RASE para demostrarle al Estado que, con los parámetros del mes, cumplen los requisitos para tener la asistencia.

El nivel de asistencia estatal está determinado según los ingresos del hogar solicitante, de acuerdo con los siguientes parámetros:

– Nivel 2 o segmento de menores ingresos: Ingresos netos menores a $248.962,01 (1 canasta básica total para un hogar tipo 2 según INDEC). Poseer hasta 1 inmueble. No poseer 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

– Nivel 3 o segmento de ingresos medios: Ingresos mensuales totales entre $248.962,01 y $871.367,04 (entre 1 y 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según INDEC). Poseer hasta 2 inmuebles. Poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

Subsidios: quiénes no pueden solicitarlo en el mes de septiembre

En septiembre no podrán solicitarlo aquellos:

– Nivel 1 o segmento de mayores ingresos: Ingresos mensuales totales más equivalentes o superiores a $871.367,04 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC en ese entonces).

– Tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

– Tener 3 o más inmuebles.

– Poseer una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

RASE: qué información se solicita para acceder al subsidio

Tanto para solicitar el subsidio para el servicio de luz como para el de gas, en la inscripción vas a tener que completar los siguientes datos:

– El nombre de la empresa o cooperativa distribuidora.

– Los números de cuenta, servicio o cliente que figure en tu factura.

– Número de medidor.

Paso a paso cómo completar el formulario RASE de subsidios de luz y gas

1. Primero tenés que Ingresar al sitio web oficial de la segmentación de tarifas:

argentina.gob.ar/subsidios

2. Allí debes completar los datos del solicitante:

Datos personales, DNI y número de trámite

Datos socioeconómicos

Datos de contacto (teléfono y casilla de mail).

3. Completar los datos de los servicios:

Domicilio exactamente como figura en la boleta;

Datos del servicio de gas natural por red: número de cuenta/cliente y número de medidor;

Datos del servicio de energía eléctrica: número de cuenta/cliente y número de medidor;

Datos del titular de cada servicio en caso de que la factura no está a nombre de quién completa la DDJJ.

4. Completar los datos del hogar:

Datos socioeconómicos y personales de todos los mayores de 18 años que conviven en el hogar Cantidad de menores de edad y datos del que sea titular de un CUD;

5. Datos de los bienes:

Ingreso de bolsillo

Automóviles o inmuebles y/o bienes de lujo.

Fuente: ADEERA / AMBITO FINANCIERO.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA.