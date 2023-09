Javier Rodríguez: «La fruticultura está creciendo en la provincia de Buenos Aires y tiene un enorme potencial»

El titular de la cartera agraria participó de la Mesa Frutícola Provincial, donde destacó las políticas creadas por el MDA para el sector

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, participó de la Mesa Frutícola Provincial que se llevó a cabo en el Parque Pereyra Iraola, Berazategui. Allí, el titular del MDA destacó las acciones y líneas de financiamiento para el sector frutícola, e hizo entrega de árboles frutales en el marco del Programa de Fomento de la Fruticultura Bonaerense.

«Siempre decimos que para nosotros todas las producciones son importantes, pero no se trata de un simple decir o de una frase hecha porque nosotros respaldamos nuestras palabras con hechos y acciones concretas. Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario asumimos el compromiso de acompañar, recuperar y potenciar la fruticultura en la provincia de Buenos Aires porque sabemos que tiene una gran historia y un enorme potencial, es una actividad que está creciendo, genera empleo e impulsa el desarrollo local», destacó el ministro Javier Rodríguez.

«Por eso, desde el Estado provincial creamos una serie de acciones, programas y líneas de financiamiento específicas para el sector. Pero es importante señalar que eso no sería posible si no no fuera por estos espacios de encuentro y articulación con todos los actores que forman parte de la actividad», añadió.

Entre las herramientas específicas para la actividad, la cartera agraria bonaerense, junto el Banco Provincia de Buenos Aires, cuenta con una Línea de financiamiento para la Fruticultura para productores y productoras que deseen ampliar o renovar sus montes frutícolas. Para ello, se brindan créditos de hasta $25.000.000. En ese marco, el Fondo Fiduciario Provincia en Marcha ya otorgó la elegibilidad a proyectos por un total de $197 millones. Los proyectos aprobados permitirán la implantación o mejora de 160 ha de frutales en toda la Provincia.

El MDA además ofrece una la Línea De Financiamiento al Sector Frutihortícola ante Eventos Climáticos Adversos, que se otorga a través del Fondo Fiduciario Provincia en Marcha. A través de esta herramienta, se ofrecen montos de hasta $1.500.000 para la recomposición de la infraestructura dañada y adquisición de insumos para reiniciar el ciclo productivo.

En tanto, la Línea de Financiamiento para Prevención y Mitigación de Emergencias también es una herramienta financiera no bancaria que brinda créditos de hasta $3.000.000 para la adquisición de insumos e infraestructura a los fines de desarrollar resiliencia ante eventos climáticos tales como mejoras de infraestructura, bioinsumos, semillas y otros.

Aquellas personas interesadas en acceder a alguna de estas líneas de financiamiento, deberán completar el formulario que figura en el sitio web del Ministerio y enviarlo a: fondo.desarrolloagrario.PEM@mda.gba.gob.ar

Por otro lado, el ministro Javier Rodríguez resaltó el Programa de Fomento de la Fruticultura Bonaerense, que busca apoyar y fortalecer el desarrollo del sector con el propósito de contribuir a la diversidad productiva sustentable y sostenible, el aumento de la superficie frutícola, el agregado de valor local y el arraigo. Para ello, la iniciativa contempla la provisión de árboles frutales para la implantación de nuevos montes frutícolas a organismos provinciales y/o municipales, instituciones de bien público, cooperadoras, cooperativas, instituciones educativas, asociaciones de productores o proyectos de dos o más productores que quieran sumar frutales al manejo de sus fincas, y que apunten principalmente a un manejo productivo agroecológico, y al agregado de valor local.

Como parte de esta iniciativa, el ministro realizó hoy en el PPI la entrega simbólica de árboles frutales a distintas instituciones y organismos. Este año se prevé la provisión de más de 36 mil ejemplares.

El programa también comprende una línea de financiamiento a 7 años para el desarrollo de nuevas unidades de producción frutícola, capacitación a quienes se inician en la actividad, la generación de montes frutícolas con destino experimental y demostrativo en instituciones educativas y gubernamentales, y el fortalecimiento de las cadenas productivas.

A su vez, desde el MDA se han desarrollado Mesas de Trabajo regionales como la Mesa Vitivinícola y Olivícola o la Mesa Territorial del Kiwi. Asimismo, se han generado diferentes líneas de investigación e innovación científico-tecnológica en las Chacras Experimentales del MDA a través de la incorporación de módulos frutales en Mercedes, Carhué (Adoldo Alsina), Miramar (General Alvarado), El Albardón (Rauch), Gorina (La Plata) y el vivero Darwin MDA.

Por otro lado, la cartera agrario realizó un Mapeo Frutícola Bonaerense para recabar información respecto a la cantidad y ubicación de las producciones frutícolas bonaerenses, lo que permite elaborar políticas públicas y acciones específicas para cada región teniendo en cuenta las particularidades y características de cada una de ellas.

En tanto, en materia de comercialización, el programa de Mercados Bonaerenses permitió la incorporación de productoras y productores a la red de ferias que se realiza en más de 100 municipios y al Registro de Mercados Concentradores frutihortícolas. También, se han generado rondas de negocios, capacitaciones y acompañamiento para la promoción y diversificación de las exportaciones; y se ha fomentado la conformación de nuevas cooperativas agropecuarias a través del programa «Incubadora de Cooperativas».

De la Tercera Mesa Frutícola Provincial participaron el director de fruticultura y horticultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan Cruz López Barrios; y autoridades de SENASA, INASE, FEBAPRI, CIAFBA, de la CAMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES DE PECAN, FAUBA, UNLP, INTA, CFI, el Clúster de Pecan, y de la Estación Experimental MDA Mercedes.