ABIERTO SOLO A PROVEEDORES DEL DISTRITO DE GENERAL PAZ.
MATERIALES SOLICITADOS:
ROPA DE TRABAJO
MARCA OMBÚ (PRIMERA MARCA).
COLOR AZUL
EL EQUIPO CONSTA DE 2 CAMISAS 2 PANTALONES
1 PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD.
Características del Calzado de Seguridad BOTIN FRANCES (para uso dieléctrico).
CANTIDAD A APROVISIONAR:
47 CAMISAS
47 PANTALONES
47 BUZOS ABRIGO COLOR AZUL
25 ZAPATOS DE SEGURIDAD (zapato o botín dieléctrico, cotizar ambos).
LAS CAMISAS Y PANTALONES PRESUPUESTAR CON BANDA REFRACTARIA EN PIERNAS
PANTALON Y CAMISA.
PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MIERCOLES 8 DE SEPTIEMBRE 2023 13:00 hs.
ENTREGA: ANTES DEL 30-9-23.
PRESENTAR OFERTAS EN SOBRE CERRADO CON LA LEYENDA:
* CONCURSO DE PRECIOS
* ROPA DE TRABAJO
* PROVEEDOR: XXXXXXXXXXXXXX
INFORMAR CONDICIONES DE PAGO. (PUEDE PRESENTARSE MÁS DE UNA)
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA.