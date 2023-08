Licencias de conducir: pruebas pilotos para la aplicación del scoring en territorio bonaerense

El Ministerio de Transporte llevó a cabo los primeros ensayos. Según informaron, el 70 por ciento de las infracciones de los bonaerenses son por exceso de velocidad.

La provincia de Buenos Aires comenzó las primeras pruebas para la puesta en práctica del programa de descuento de puntos por infracciones de tránsito -lo que se conoce como scoring-. A cargo del Ministerio de Transporte, se llevó a cabo la primera prueba piloto a través del Juzgado de Faltas de San Isidro con el fin de evaluar el impacto de la futura aplicación de descuentos detectando cuales son las infracciones que cometen habitualmente los bonaerenses.

El trabajo se desarrolló a fines de mayo de este año. Según el informe sobre la prueba piloto, durante el tiempo monitoreado, se cometieron 428 faltas que infringen diversos artículos de la Ley provincial N° 13.927, del código de tránsito de la Provincia. Como hecho destacado, se constató que el 70 por ciento de las infracciones están vinculadas al exceso de velocidad.

Del mismo documento se desprende que los siguientes seis motivos más comunes para generar el descuento de puntos son: no respetar luces de semáforo o barreras de paso a nivel, conducir en alcoholizado, bajo efectos de estupefacientes u otras sustancias, circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) actualizada ni la documentación necesaria, no detenerse antes de la senda peatonal, no utilizar cinturón de seguridad y no tener las luces encendidas.

El sistema de scoring es una iniciativa nacional establecida mediante el Decreto N°242 del 2022, al cual la provincia de Buenos Aires adhirió a fines del año pasado. Al día de hoy todavía no se encuentra aplicado dado que, al igual que cualquier provincia que se adhiera, se pueden establecer las modificaciones pertinentes y adecuadas a la realidad local. Así, el Ministerio de Transporte bonaerense se acopló a la norma, pero en paralelo envió un proyecto de ley a la Legislatura para modificar la Ley Fiscal Impositiva y posibilitar que haya beneficios para los conductores que no tengan descuentos al finalizar el año.

Hasta que el proyecto no sea aprobado e implementado, los únicos avances posibles son las pruebas piloto que permitirán evaluar el impacto de la futura aplicación de descuentos.

El programa de descuentos otorga, inicialmente, 20 puntos a la Licencia Nacional de Conducir de cada persona. De ese total, se descontarán puntos en función de las resoluciones firmes emitidas por autoridades judiciales o administrativas que juzguen infracciones de tránsito.

El puntaje que una persona puede perder por incumplir con la normativa vial oscila entre uno y diez puntos. También hay casos como la corrida de picadas que, de tener una sanción efectiva, se sancionará con la quita total de los 20 puntos

A la primera ocasión que la o el conductor pierda los 20 puntos iniciales, quedará inhabilitado para utilizar el vehículo por 60 días. Si se le vuelve a descontar la totalidad de los puntos por segunda vez, el plazo aumentará a 120 días y, en una tercera ocasión, por 180 días. Luego, el período de inhabilitación se duplicará sucesivamente.

Cada vez que se culmine un período de inhabilitación, las y los conductores podrán recuperar los puntos y restablecer su licencia de conducir previa capacitación. Se trata de cursos de concientización y educación vial. Pero la sanción no queda ahí ya que, cada vez que los 20 puntos sean descontados, el conductor deberá rendir nuevamente el examen de manejo para volver a acceder a su licencia y su puntaje.

