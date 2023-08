COMUNICADO: LA REMSAL DEMANDA ACCIONES URGENTES

SE DEBEN ACORDAR PAUTAS BÁSICAS

Hoy, los micro y pequeños emprendedores industriales, productores y comerciantes que integramos las cámaras sectoriales integrantes de la REMSAL, nos estamos enfrentando a una situación extremadamente dura, en algunos casos terminal, que comenzó con la pandemia y no nos dio tregua en ningún momento.

No somos formadores de precios, ni acopiadores de mercadería.

Tenemos pequeños stocks y ganancias razonables que nos permiten mantener nuestras familias y algunos empleados.

Vemos que en estos momentos la economía esta totalmente contaminada por la campaña electoral, y no avizoramos ninguna salida concreta a la situación.

Debemos enfrentar esta suba diaria de costos con desabastecimiento y suba de tasas de interés, lo que disminuye el nivel de actividad y nos imposibilita hacer frente a nuestras obligaciones.

Simultáneamente observamos que el gobierno está en una situación cercana a la acefalía. Los responsables políticos de la administración elegidos por el pueblo no ejercen como tales desentendiéndose de la suerte de todos los que habitamos, trabajamos e invertimos en el

suelo argentino.

Por otra parte, quien debe establecer las condiciones para superar la angustiosa situación marcada por una inflación creciente, escasez de divisas, aumento récord de la pobreza y la indigencia, es a su vez candidato a Presidente lo que condiciona cualquier diálogo con las

demás fuerzas.

Necesitamos que se sienten en una misma mesa los especialistas en economía de todos los partidos políticos para elaborar y garantizar un plan que permita contar desde ahora con un rumbo conocido y consensuado que sea la base de partida del próximo gobierno.

No estamos hablando de grandes renunciamientos, sino en que cada uno de aquellos que tienen funciones tanto ejecutivas como legislativas a cumplir, analice su situación y defina su rol en este momento: SER FUNCIONARIO o LEGISLADOR o SER CANDIDATO.

MESA EJECUTIVA – REMSAL

REMSAL (Región Empresaria del Salado)

Ayacucho -Azul -Benito Juárez -Cañuelas -Castelli -Cnel. Brandsen -Chascomús -Dolores -Gral. Alvear -Gral. Belgrano -Gral. Guido -Gral. Lamadrid -Gral. Las Heras -Gral. Paz -Las Flores -Lezama -Lobos –Maipú- Navarro- Saladillo- S. M. Del Monte- Pila -Rauch -Roque Pérez –Tapalqué- Tordillo