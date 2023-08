Pedro Gerbelli: “La gente necesita ser escuchada”

La lista de Defensa Comunal se impuso este domingo en las PASO, en la interna de Juntos por el cambio en General Paz por 1.982 votos (24,6%), frente a 1.160 votos (14,4%) que obtuvo la lista presentada por sus socios políticos, de la Unión Cívica Radical.

De esta manera, Pedro Gerbelli se consolidó como candidato a Intendente con miras a las Elecciones Generales del próximo 22 de octubre.

Tras una intensa campaña, y sobre todo una jornada electoral de gran carga emocional, el médico veterinario dialogó con MD, y contó cómo vivió su espacio las presentes elecciones Ejecutivas, y cuáles son los próximos pasos a seguir, teniendo en cuenta que deberán unificar ambas listas y trabajar en conjunto.

“Ya pasó toda esa vorágine que fue las post PASO (…), y la verdad que por un lado muy contento por el resultado, el hecho de haber mantenido el nivel de votos de las Generales de hace dos años: 70 y moneditas de gente que fue a votar, eso me deja más que tranquilo por el trabajo hecho”, expresó Gerbelli.

Haciendo referencia al equipo de trabajo que lo acompañó, asegura que “estoy sorprendido por la capacidad y energía que le pusieron todos los chicos nuevos que participaron de la lista. La verdad que nos renovaron en ese sentido, trabajaron a destajo… no había día, no había tarde, no había noche. Se pusieron la campaña al hombro”.

En cuanto al recibimiento del vecino durante la campaña, sostiene que “yo creo que la gente eso también lo sintió, nos sentimos muy contentos por la respuesta. En muy pocas casas no nos quisieron recibir las boletas o no nos quisieron abrir la puerta. La gente está muy ávida de ser escuchada… la gente necesita ser escuchada, como alguna vez hablamos con Juan Carlos Veramendi en las elecciones pasadas, no todo es obra pública, y yo obviamente no puedo dejar de reconocer ese trabajo de Juan Manuel (Álvarez), pero hay otras falencias que hoy la gente está resaltando”.

“Ahora queda, ya del lunes mismo recibí el llamado y si bien había estado casi toda la lista en el comité de Defensa Comunal el domingo a la noche, y algo hablamos, de hecho dimos un mensaje en conjunto (Juan Ignacio Tobio) Rulo y yo, ya el lunes a la noche empezamos a mensajearnos… obviamente los amigos radicales me llamaron para felicitarme, resaltábamos el hecho de la campaña cómo había sido, con el respeto que nos habíamos mantenido todos, pensando precisamente en esto, en las Generales, independientemente de cuál fuera el resultado”, analiza Pedro, que es consciente de que “vamos a tener un trabajo arduo, porque hay que salir a buscar esa gente que todavía no votó, o no tenía ganas de votar, enojada seguramente, y que como nadie le exige por ahí prefirió no ir a votar en esta”.

En la contienda también se sumó Eduardo Telechea, de La Libertad Avanza, quien obtuvo el 12,9 % de los votos, menos del 2% por debajo de lo obtenido por la lista de Tobio (UCR), prendiéndose en la lucha por un lugar en el HCD.

En ese sentido, el candidato de Juntos por Cambio afirma que “me sorprendió mucho la performance de Milei, que en definitiva está en concordancia con lo que pasó a nivel nacional y nivel provincial”.

“Lo que vimos es eso, en el caso de Milei hubo muy poco corte de boleta. En el caso nuestro, tanto para la lista de Bullrich, Santilli o en el caso de Unión por la Patria, ha habido corte de boleta casi a todos los niveles. Pero también ese voto de Milei nos toca analizarlo hasta dónde es ‘voto bronca’ y hasta dónde es ‘voto convencido’, precisamente para encausar esa energía del voto, e interpretar hacia dónde quiere ir la gente”, concluyó Pedro Gerbelli.