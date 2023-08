COMUNICADO PARA USUARIOS RESIDENCIALES DEL SERVICIO ELECTRICO CATEGORIZADOS COMO N3

(nivel 3 – Ingresos Medios)

Informamos a uds que la Presidencia del OCEBA ha emitido Circular N° 2023-6 el 28/7/23 * Régimen Zona Fría para usuarios N3*. Esta circular, apunta a mitigar los efectos de los incrementos tarifarios en los usuarios clasificados como Nivel 3 (ingresos medios) ya que eleva de 400 a 800 kw los escalones con subsidio dentro de este segmento.

Para acceder a este beneficio, se deben cumplir con las siguientes condiciones:

– Usuario Residencial (T1R ó T4R) Clasificado como N3

– Localidad indicada como Zona Fría (General Paz está abarcada).

– Usuarios que no tengan frente a sus domicilios Redes de Gas Natural o Red de Gas

propano.

En el caso de nuestro distrito, el mismo se encuentra en su totalidad en Zona Fría, de acuerdo a la clasificación suministrada por el ENARGAS, pero no contamos con información fehaciente que vincule a nuestros usuarios con el suministro eléctrico, por lo que es necesario que cada uno complete el formulario de DDJJ para que la cooperativa pueda aplicar este beneficio que disminuirá de manera importante el valor final de su factura de energía eléctrica.

El formulario puede retirarse en la Cooperativa o descargarlo desde nuestra página web

www.cer-ranchos.com.ar

Para que el beneficio pueda ser aplicado en la próxima facturación, deberá ser entregado ANTES del 22 de AGOSTO de 2023.

APROVECHE ESTE BENEFICIO, NO PAGUE DE MÁS.

Asimismo, recordamos que continúa vigente la inscripción a los subsidios a la energía en

https://www.argentina.gob.ar/subsidios

En este sitio también podrá hacer modificaciones si cambió su situación original.

